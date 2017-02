V čínskej továrni vyrábajúcej batérie pre Galaxy Note 7 vypukol požiar. Výbuchy elektroniky sú snáď nekonečný príbeh

Technologický gigant zozbieral už viac ako 90 % percent všetkých predaných Samsungov Galaxy Note 7, čo vyjadrené v číslach znamená, že ešte 300 000 zariadení sa stále nachádza u svojich majiteľov, a pred niekoľkými týždňami podal oficiálne vyhlásenie o tom, čo spôsobilo ukončenie jeho predaja 10. októbra 2016. Kto by to bol povedal, bola to batéria. Požiare v lietadle, niekoľkých rodinných domoch či osobnom vozidle, ktoré mala na svedomí pokazená súčiastka počas predajného obdobia, však podľa všetkého neukončili ešte stále otvorený zoznam škôd. K 15,9 miliardovému účtu (vyjadrené v eurách) za chybový smartfón sa tak najnovšie pridáva aj takmer vyhorená čínska továreň na výrobu batérií v meste Tianjin.

Spoločnosť Samsung SDI Co., jeden z dvoch výrobcov batérií pre zosnulé Note 7, zaznamenala nepokojné ráno vo svojej továrni, keď po vypuknutí požiaru muselo na miesto činu doraziť až 110 hasičov. Čierny štipľavý dym šíriaci sa do okolia podľa pôvodného vyhlásenia vznikol z neznámych príčin, neskôr však hovorca príslušného hasičského orgánu potvrdil, že oheň pochádzal z lítium-iónových batérií a ďalších batériových súčastí. Našťastie, počas nehody nikto neutrpel zranenie. Pozitívna správa tiež je, že horiace batérie, respektíve ich explózia, nastala v odpadkovom depozitári a nie priamo vo výrobe, teda ďalších bombastických smartfónov sa, dúfame, obávať netreba. Zaujímavosťou je, že najmä majitelia Galaxy Note 7 z Južnej Kórey sa odmietajú vzdať svojich zariadení a na Samsung podávali žalobu.