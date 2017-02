Keby boli známe filmy z Hollywoodu natáčané v Rusku, ledva by si ich spoznal. Rozpočet aj kulisy by boli o to pestrejšie

Väčšina populárnej filmovej tvorby vychádza z amerického Hollywoodu, kde sa točia najlepší herci aj režiséri a spoločnými silami sa snažia zarobiť svojim štúdiám čo najviac peňazí, ale zároveň aj poskytnúť divákovi skvelý zážitok. Čo by sa ale stalo, keby známe filmy neboli natočené v Hollywoode a pod svoju taktovku by si ich vzali ruskí tvorcovia? Projekt s názvom 2D Among Us tvorí partia kreatívnych ľudí, ktorí kombinujú každodennú ruskú realitu a vkladajú do nej postavičky z filmov, aby im tak pripravili perfektné podmienky pre ich rovnomenné diela pochádzajúce z alternatívnej ruskej reality.

Sám doma

Tom a Jerry

Kráska a zviera

Harry Potter

Suicide Squad

Fantastické zvery a ich výskyt

Malá morská víla

Piráti (z) Karibiku

Game of Thrones

Ja, legenda

Matrix

Deadpool

Tučniaci z Madagaskaru

Forrest Gump

Star Wars

Batman

Death Note

Cesta do fantázie

Mad Max

Zootropolis

South Park