Škoda Octavia RS 245: Najvýkonnejšia a najrýchlejšia Octavia v histórii značky odhalená

Škodovka nenecháva nič na náhodu a pred autosalónom v Ženeve vypúšťa do sveta ďalšiu novinku. Po všakovakých vyhotoveniach nového SUV Kodiaq, tentokrát prichádza na rad najúspešnejší model značky. Ten sme nedávno spoznali v pomerne dosť kontroverznej podobe, ktorá prišla s príchodom faceliftu. Do dnešného dňa sme videli všetky karosárske varianty v modernizovanej podobe, zdalo sa tak, že na najbližšie mesiace sme "vybavení". Lenže, čuduj sa svetu, mladoboleslavská automobilka sa rozhodla, že aj napriek relatívne veľkému množstvu noviniek odhalí už teraz aj avizovanú čerešničku na torte, vrcholný model Octavia RS 245. Ako už tušíte, najnovší prírastok do portfólia značky sa stáva vôbec najostrejším vyhotovením Octavie všetky čias, nakoľko RS 245-ka je najvýkonnejšia a zároveň aj najrýchlejšia sériovo vyrábaná Octavia v histórii. Radikálne zmenená maska za sebou ukrýva dobre známy preplňovaný motor 2.0 TSI, ktorý však v tomto prípade obdržal menšiu porciu sily naviac - 180 kW / 245 koní a krútiaci moment 370 N.m v rozmedzí od 1600 do 4300 ot./min.

Nástupca doterajšej verzie RS 230 príde na trh niekde na prelome mesiacov máj a jún, kedy bude tak na výber medzi klasickým modelom RS a vyhotovením s 15 koňmi navyše. Pravdu povediac, výkonnostné navýšenie je však jedna z tých azda menej dôležitých zmien. 245-ka je štandardne o 14 milimetrov nižšie k zemi, navyše rozchod zadných kolies je o ďalších 38 milimetrov širší ako tomu bolo doteraz. Základom sú ďalej dvojfarebné 19” disky s efektným dizajnom, stabilizačný systém so športovým režimom, no hlavne elektronicky riadený diferenciál VAQ, ktorý prináša po jazdeckej stránke značný progres. Zovňajšok od bežnej verzie RS ďalej odlišujú čierne detaily - spätné zrkadlá, výfuky, ale aj zamatovejší a mohutnejší zvuk výfukového systému či o niečo väčšie plakety RS. Full-LED svetlomety majú decentne tmavšie pozadie, nechýbajú ani športové sedadlá s farebnými logami a Alcantarou, perforovaná koža na volante alebo hliníkové kryty pedálov. Na výber je medzi 6-stupňovým manuálom, do ponuky sa ale zaradilo už nové DSG-čko so siedmymi prevodmi. Pre úplnosť, táto oktávka zvládne akceleráciu z 0-100 km/h už za 6,6 sekundy (6,7 kombi), maximálna rýchlosť je naďalej na hranici 250 km/h.

Zobraziť galériu 4