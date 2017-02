Najodpornejšia farba na svete odrádza Austrálčanov od nakupovania cigariet

Fajčenie patrí bezpochyby medzi jeden z najstarších zlozvykov ľudstva, na ktorom už dlhší čas profitujú najmä tabakové spoločnosti, ktoré žijú zo svojich zákazníkov kupujúcich si stále ďalšie krabičky plné cigariet. Počet fajčiarov, zdá sa, neubúda (a to aj napriek stále zvyšujúcim sa cenám cigariet) a veková hranica, kedy človek začína s fajčením, sa neustále posúva smerom nadol.

Bojovníci proti tomuto zlozvyku sa všemožne snažia zabrániť ich kúpe bežnými občanmi. Ťažko povedať, do akej miery sú účinné, napríklad, údajne odpudzujúce obrázky či tvrdenia na obaloch. A aby toho nebolo málo, neustále sa ozývajú hlasy volajúce po dekriminalizácii marihuany s odvolávaním sa na výsledky rôznych vedeckých výskumov. Na obmedzenie fajčenia v akejkoľvek podobe to teda nevyzerá, vláda v Austrálii sa napriek tomu snaží inovatívnym prístupom túto situáciu aspoň čiastočne obmedziť. Pantone 448 C predstavuje názov pre "farbu smrti". Olivovohnedú farbu určil inštitút GfK po trojmesačnom výskume ako tú správnu, ktorá by mala odpudzovať fajčiarov od kúpy ďalších cigariet. Rovnakým opatrením sa inšpirovali aj niektoré európske krajiny - Francúzsko, Veľká Británia či Írsko a zapracovali ich do svojej legislatívy. Otázne je, či bude mať spomínané opatrenie nejaký efekt. To ukáže čas.

Pantone 448 C