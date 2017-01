Mike Trafik láká na novou desku netradičním videoklipem. Spolu s Orionem, Vladimirem 518 a Maniakem opouští město a Nelituje ničeho

Co se stane, když Mike Trafik a jeho parťáci Orion, Vladimir 518 a Maniak odjedou mimo město do divoké přírody? Nejspíš vznikne zajímavá vizuální podívaná. Přesvědčit se můžeš v novém videoklipu, kterým Mike Trafik láká na svou nadcházející sólo desku. Ta je momentálně v intenzivní přípravě a měla by vyjít v druhé polovině tohoto roku.

„V každém tracku by se měli objevit 3 hosté. Deska bude energická, chci v ní zapojení živých nástrojů,“ slibuje Mike T. a zároveň dodává, že se určitě můžeme těšit na spolupráci s Vladimirem, Smackem nebo Pil Cm, kteří dali kolabo na tracku Tak a Teď.

Track Nelituju ničeho boří mýty, že rap může fungovat jen v ulicích města. Na vizuální stránce se podílel Vítek Hradil a ten posunul Trafikovu vizi téměř k dokonalosti. Natáčení probíhalo v Lukách pod Mělníkem a zabralo 3 noci. Mimo jiné se v něm objeví docela netradiční zvířecí komparz – vlk, kůň, poštolka a sova.