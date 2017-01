KitKat bude v Japonsku ponúkať sushi. V Tokiu si na špeciálnej edícii obľúbenej sladkosti ľudia pochutnajú už o pár dní

Začiatkom roku 2016 sa náš kolega Sirius pustil do ochutnávania tyčiniek KitKat, aké by si v našich končinách hľadal len ťažko, pretože išlo o verzie predávané v Japonsku. Ázijská krajina, kde je jedným z najobľúbenejších pokrmov sushi, sa preto najnovšie stala miestom, kde sa KitKat rozhodol spustiť špeciálnu limitovanú edíciu vyrobené presne na mieru pre Japoncov. V obchode Kit Kat Speciality Store v Tokiu bude k dispozícii špeciálna sushi edícia len od 2. do 4. februára a zákazníci budú musieť minúť viac než 20 eur, aby sa k nej mohli dostať, ale jej ochutnávka potom bude stáť za to.

Populárne typy sushi ako tuniak, morský ježko a vajce dostali od KitKatu precízne imitácie, ale morské chute by si v nich veľmi nenašiel. Namiesto toho sa v tuniakovej verzii nachádza malinový toping na čokoládovej ryži, verzia s morským ježkom dostala príchuť melónu a mascarpone spolu s morskou riasou a sushi s vajíčkom sa premenilo na tekvicový puding s čokoládovou ryžou. V minulosti sa sushi verzie KitKatu dostali na verejnosť v rámci žartíku na 1. apríla, ale tentoraz si už KitKat zo svojich zákazníkov nestrieľa.