Zrastené obočie či zvýraznené tesáky. Aké zvláštne veci sa vo svete považujú za krásne a príťažlivé?

Krása je relatívna a jej vnímanie záleží na tom, kde sa človek narodil, kto ho vychovával a čo sa dialo v jeho okolí od detstva. Nedá sa povedať, že by každý človek na Zemi považoval čosi za univerzálny symbol krásy, pretože ak sa ti na Slovensku za zrastené obočie vysmejú, v Tadžikistane by si bol považovaný za príťažlivého. Aké najzvláštnejšie prvky krásy teda ešte po svete existujú?

Japonská cesta za roztomilými zubami

Na Slovensku sa každý, kto na to má prostriedky a priestor snaží dostať svoje zuby do takej podoby, aby sa mohol na každého zoširoka usmievať. Bielenie či vyrovnávanie, zubári si za svoje zákroky pýtajú slušné peniaze, ale veril by si tomu, že ženy v Japonsku sú kvôli trendu ochotné vymeniť svoje rovnučké zuby za chrup s tesákmi? Nejde o úplnú deformáciu celého chrupu, ale skôr len o zvýraznenie tesákov, ktoré potom vyzerajú ako skutočné psie zuby. Tento štýl sa volá yaeba a ženy zubárske zákroky podstupujú najmä kvôli tomu, aby sa páčili mužov a boli v Japonsku považované za roztomilé, čo tvorí veľkú časť miestnej kultúry.

Na tvare tvojej tváre v Južnej Kórei záleží

V Ázii zostaneme aj pri druhom zvláštnom pohľade na krásu. Miestne ženy síce nepokladajú za najväčšiu časť svojej príťažlivosti výrazné tesáky, ale na druhej strane sú schopné podstúpiť drastickú plastickú operáciu len kvôli tomu, aby zmenili formu svojej tváre. V Južnej Kórei je za ideál krásy považovaná tvár v tvare srdiečka, takže ostrejšie črty pri brade postupujúce do prirodzene oválneho tvaru pri čele. A keďže Kórejčanky sa nie vždy narodia s takouto tvárou, sú ochotné nechať si zlomiť svoju čeľusť na niekoľko častí, aby z neho potom lekári mohli urobiť tvar podobajúci sa aspoň trošku na dolnú časť srdiečka. Najhoršie na tom je, že po tejto operácii prejde aj niekoľko týždňov, kým sa ženy môžu opäť plnohodnotne najesť, pretože čeľusť musia mať v pokoji a prakticky ňou nehýbať. Čo teda ženy neurobia pre krásu.

V Mauritánii sa ženy musia prejedať

V Európe či Spojených štátoch amerických v súčasnosti existujú kampane bojujúce za myšlienku, že každé ženské telo je krásne bez rozdielu hmotnosti či tvaru, ale ani si neuvedomujeme, že v africkej Mauritánii musia už malé dievčatká trpieť kvôli tomu, čo miestni považujú za krásne. Aj v súčasnosti tam funguje tradícia zvaná leblouh, ktorá znamená, že slobodné dievčatá sú nútené konzumovať každučký deň obrovské hromady jedla len kvôli tomu, aby sa páčili potenciálnemu ženíchovi. V Mauritánii sa totiž kladie dôraz na to, akú veľkú má muž manželku, pretože žena je tam vnímaná ako časť jeho statusu a čím je väčšia, tým je to preňho lepšie. Veľkosť ženy tam hovorí o tom, koľko miesta zaberá v srdci svojho muža, takže je pochopiteľné, že práve muži si potrpia na veľkosti svojich manželiek, aj keď už malé dievčatá sú kvôli tomu nútené jesť toľko jedla, koľko by sa do nich ani len nemalo vojsť.

Iránsky teherán je centrom plastických operácií nosa

Rôzne plastické operácie stále nepatria medzi čosi, čo by sa na Slovensku hromadne rozšírilo. V iránskom hlavnom meste Teherán je však situácia omnoho rozdielna a Teherán si dokonca vyslúžil prezývku „hlavné mesto rhinoplastiky“, čiže plastickej operácie nosa. Miestni obyvatelia si mimoriadne potrpia na tom, aby ich nos vyzeral hladko a rovne, a preto neváhajú dlho šetriť len na zaplatenie tohto zákroku. V Iráne sa plastická operácia nosa vníma už aj ako časť spoločenského statusu, takže niet pochýb o tom, že každý, kto sa chce v spoločnosti vyšplhať vyššie, je schopný podstúpiť rhinoplastiku. A ak aj na to nemá dostatok financií, potom si aspoň zoženie obväz používaný u pacientov po plastike nosa a hrdo ho nosí aj na verejnosti.

Čím bledšia pleť, tým krajšia žena?

Od Japonska sme prešli do Južnej Kórey a teraz sa na chvíľu zastavíme aj v Číne, kde existuje množstvo ideálov krásy, ale jeden sa tam zachováva už dlhé roky. Faktom je, že väčšina čínskych obyvateľov má pleť s nádychom žltej farby a práve to sa im veľmi nepáči. Ideálom ženskej krásy v Číne je žena s bielou, respektíve bledou pleťou a nezohráva v tom rolu snaha podobať sa na Európu či Spojené štáty americké. Vysvetlenie je omnoho jednoduché a započalo ešte pred rokmi, keď sa väčšina ľudí živila poľnohospodárstvom. Čím viac pracovali na slnku, tým bola ich pleť tmavšia, takže v čínskej spoločnosti sa rozšírilo, že tmavšiu pleť majú najmä ľudia z chudobnejších pomerov. Pravá čínska dáma by mala mať pleť čo najbledšiu, pretože to poukazuje na fakt, že má dostatok prostriedkov na to, aby celé dni netrávila na slnku a nemusela toľko pracovať. Môže to síce znieť zvláštne, no trend bledej tváre je v Číne silný až dodnes a ak sa spýtaš samotnej Číňanky s tmavšou pleťou, či sa považuje za krásnu, väčšina z nich ti hneď odpovie, že rozhodne nepovažuje.

Ilúzia dlhého krku patrí medzi prvky krásnej ženy

Nepamätáme sa na to, že by sa na Slovensku niekedy ženy zaoberali dĺžkou svojich krkov, lenže v ázijskej Barme či Mjanmarsku, momentálne tiež v Thajsku, existuje kmeň s názvom Kayan, v ktorom je práve dĺžka krku jednou z hlavných súčastí krásnej ženy. Na internete sa často diskutuje o tom, že ženy nosiace mosadzné špirály na krkoch trpia a deformuje im to vrchnú časť tela, lenže na túto súčasť ich kultúry existuje hneď niekoľko názorov. Kruhy v skutočnosti nepredlžujú krk, ale stláčajú kľúčne kosti a ramená nadol, takže vytvárajú len optickú ilúziu dlhšieho krku. Väčšina žien z kmeňa Kayan, najmä tie žijúce v Barme, si vraj špirály dali dole a už ich nenosia, ale turisti majú stále šancu dostať sa priamo do ich dedín v Thajsku, kde pobehujú malé deti aj staršie ženy a veselo sa hrajú či pracujú so špirálami na krku. V ich kultúre je dlhý krk stále považovaný za krásny a ony si svoje kruhy rady nechávajú nasadené.

Zrastené obočie je v Tadžikistane príťažlivé

Roztiahnuté dierky v ušiach sú pre Masajov základom krásy

Ak na Slovensku stretneš ženu so zrasteným obočím, pravdepodobne sa v duchu usmeješ a nebudeš vedieť pochopiť, prečo si strednú časť obočia nevytrhá a nestane sa znovu krásnou. V Tadžikistane to ale vyzerá trochu inak a zrastené obočie má v miestnej kultúre a vnímaní krásy úplne inú úlohu. Miestne ženy si svoje zrastené obočie vážia, považujú ho za krásne a muži ho na oplátku vnímajú ako symbol čistoty. Ošial spojený so zrasteným obočím dokonca prerástol do takých rozmerov, že ženy neschopné nechať si narásť toto obočie prirodzenou cestou siahajú po rôznych prípravkoch a prírodných receptoch na to, ako si obočie dokresliť, alebo ho prinútiť narásť.

Masajovia sú jedným z najznámejších afrických kmeňov, žijú medzi Keňou a Tanzániou a okrem rôznych fascinujúcich rituálov obsahuje aj ich kultúra prvky, ktoré sú medzi nimi považované za symboly krásy, ale v našich končinách by tomu tak nebolo. Masajské ženy aj muži si už odmalička nechávajú prepichovať svoje uši a následne je ich cieľom roztiahnuť si dierky čo najviac, aby do nich mohli vložiť rôzne pírcingy či kúsky slonoviny. Roztiahnuté dierky v ušiach hrajú v ponímaní masajskej krásy dôležitú úlohu a pri návšteve kmeňa by si len ťažko hľadal ženu, ktorá by mala uši nedotknuté.