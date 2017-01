Dvojičky s rozdielnou farbou pleti roztápajú srdcia ľudí na internete. Roztomilý fenomén sa vyskytuje len pri 1 z 500 párov

V americkom štáte Illinois sa pred deviatimi mesiacmi narodili dvojičky. Možno si hovoríš, že to asi nie je nič nezvyčajné a dvojičky sa po celom svete rodia každú chvíľu, lenže Kalani a Jarani sú od obyčajných dvojičiek trošku odlišné. Narodili sa rodičom Whitney a Tomasovi, pričom Whitney by sme mohli zaradiť do europoidnej rasy a Tomasa zase medzi Afroameričanov, čiže ľudí s tmavšou pleťou. Ich vzájomná láska pred spomínanými deviatimi mesiacmi napokon prerástla až do dvoch krásnych dievčatiek, avšak Kalani a Jarani si rozdelili sily a jedna sa podala na mamu, zatiaľ čo tá druhá zase na otca. Kalani má bledšiu pleť a prenikavé modré očiská, lenže jej sestra a dvojička v jednej osobe má pleť oveľa tmavšiu a jej oči sú hnedé. Šanca, že sa dvojici pozostávajúcej z dvoch rozdielnych rás narodia aj deti s rozdielnou pleťou je pritom okolo 1 ku 500, takže ide o unikát a internet rýchlo pochopil, ako veľmi roztomilé sú tieto dve slečny.

