Čo dostaneš za 10-tisíc dolárov v prémiovej prvej triede spoločnosti Etihad? Samostatný apartmán v oblakoch a jedlo ako z rozprávky

V dobe lacných leteniek a nízkorozpočtového cestovania po celom svete si iba hŕstka z nás môže povedať, že na vlastnej koži zažila cestu v skutočnej prvej triede v jednej z najlepších leteckých spoločností na svete. Etihad Airways jednoznačne patria medzi najexkluzívnejšie aerolinky na Zemi a cena za miesto v prvej triede sa pokojne môže vyšplhať aj na viac ako 10-tisíc dolárov. Približne toľko by to stálo aj chlapíka menom David Gillaspia, ktorý sa vybral z Abu Zabí do amerického New Yorku. Asi by nebol ochotný vysoliť 10-tisíc dolárov za jeden let, ale našťastie sa mu podarilo nazbierať dostatok leteckých míľ a cestu v prvej triede mal prakticky úplne zadarmo. Z čoho však takýto zážitok pozostáva?

Samozrejmosťou je osobný šofér k dispozícii priamo na letisku, ktorý ťa ochotne vysadí čo najbližšie pri vstupe do exluzívneho klubu pre cestujúcich v prvej triede a zamestnanci Etihad sa už o teba postarajú najlepšie, ako vedia. Najskôr ti zoberú batožinu, potom prichádza na rad check-in, kde sa nemusíš báť, že budeš stáť v dlhých radách a keď ho zvládneš, čaká na teba pobyt v čakacej miestnosti, kde sa môžeš nechať ostrihať, užiť si masáže, alebo sa len jednoducho dobre najesť. Keď potom príde čas nastúpiť do lietadla, ty sa nebudeš tlačiť v ekonomickej triede, ale zamieriš rovno do vlastného apartmánu v oblakoch plného moderných vymožeností a skrytých doplnkov. Nájdeš v ňom okrem kozmetického stolíka aj 27-palcovú televíziu a pohodlné kreslo, v ktorom môžeš začať svoj let. Etihad ťa na palube privíta aj personalizovaným listom, takže sa budeš môcť cítiť ako exkluzívny hosť, čo len znásobí možnosť osprchovať sa priamo na palube.

Samozrejmosťou je tiež šampanské úplne zadarmo a najmä v akomkoľvek množstve, ale ak by si mal chuť na iný druh alkoholu, stačí sa len opýtať. Čo sa týka jedla, o tom snáď ani nemusíme rozprávať, pretože v prvej triede sa podávajú pokrmy len z tých najkvalitnejších surovín a keď ti tvoj apartmán odrazu premenia na luxusný jedálenský kút, odrazu zabudneš aj na to, že si stále v oblakoch. Na záver večera ti palubný personál príde tvoj apartmán pretvoriť aj na posteľ, takže sa nebudeš musieť snažiť zaspať na úzkych sedadlách, ale pohodlne si ľahneš a po zobudení sa už možno budeš nachádzať aj vo svojej destinácii. Či je podobný zážitok hodný niekoľkých tisícok dolárov, to už musíš posúdiť sám, ale my by sme sa určite nehádali, keby nám ho ponúkali bezplatne.

