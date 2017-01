Čínska dynastia Chan si vedela užívať život už pred stovkami rokov. Svedčia o tom sexuálne pomôcky z jej hrobiek

Čínska dynastia Chan je dodnes považovaná za jednu z najvýznamnejších vládnucich dynastií v histórii ľudstva, ale keď sa nechceme rozprávať len o jej politických, kultúrnych či vojenských úspechoch, ešte stále je tu téma sexuality a sexu samotného. Keď sa archeológovia pustili do prehľadávania hrobiek v oblasti neďaleko dnešného mesta Šanghaj a zamerali sa najmä na hrobky vyššie postavených ľudí v spoločnosti, našli okrem tradičných vecí ako šperky či umenie aj niekoľko predmetov, ktoré sa im zdali celkom povedomé. Prieskumy hrobiek sa konali už od konca minulého storočia a postupne sa vďaka nim na svetlo sveta dostali artefakty, ktoré potvrdzujú, že už v časoch pred naším letopočtom a následne aj na jeho začiatku si minimálne čínske elity vedeli užívať život.

Medzi šperkami a umením sa teda povaľovali aj objekty v tvare mužských pohlavných orgánov vyrobené z bronzu a dokonca aj nefritové análne zátky. Môže to znieť bizarne, ale Číňania v tých časoch análne zátky skutočne používali a to najmä po smrti dôležitých ľudí, ktorým najskôr vyrobili obal celého tela zo vzácneho nefritu a potom na ich telách použili aj zátky slúžiace na to, aby sa z nich po smrti nevytratila duševná podstata. Predmety sa potom vkladali aj do iných otvorov, ako napríklad ústa, odkiaľ by podstata mohla z tela uniknúť taktiež. Na druhej strane, ak sa nejdeme baviť o zátkach, ale o predmetoch v tvare mužských pohlavných orgánov, potom je jasné, že tieto objekty neboli používané po smrti, ale priamo počas života pri sexuálnych hrátkach. Už starovekí Číňania teda vedeli, ako si svoj sexuálny život ozvláštniť a archeológovia sa vždy čudujú, keď sa im podarí objaviť zachované bronzové predmety tohto tvaru v jednotlivých hrobkách. Nevedno pritom, či boli vyrobené primárne pre ženy alebo mužov, ale môžeme konštatovať, že na ich uväzovanie bola používaná napríklad koža či hodváb. Rozsiahlejšiu výstavu o týchto nálezoch nájdeš v tomto období v americkom San Franciscu, takže keby si tam úplnou náhodou mal cestu, určite sa nezabudni pokochať aj úchylnými predmetmi z čias čínskej dynastie Chan.