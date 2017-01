V Česku vzniká nová unikátní karetní hra. Chválí ji i zakladatel firmy, která vytvořila Magic: The Gathering

Řadíte-li se mezi příznivce sběratelských karetních her, jistě vás potěší informace, že v Česku v současné době vzniká poměrně ambiciózní projekt, který by vaši vášeň mohl ukojit. Jedná se o titul s názvem Scratch Wars z dílny mladého studia Notre Game se sídlem v Praze, a co jej činí v jistém smyslu netradičním, je skutečnost, že klasickou karetní hru spojuje s její online verzí.

A jak to bude fungovat? Koncept je vcelku jednoduchý. Stejně jako u obdobných her, i zde budou hráči sbírat fyzické kartičky hrdinů a jejich zbraní, kouzel a podobně, přičemž i v této podobě bude hra plnohodnotně hratelná. Nad rámec klasických duelů tváří v tvář nad stoly obývacích pokojů ovšem Scratch Wars přináší možnost nahrát si své karty pomocí QR kódů do bezplatné mobilní aplikace, která bude k dostání jak na systémy Android, tak i iOS. Díky tomu pak mohou uživatelé soupeřit v online turnajích, zahrát si kampaň, vylepšovat své hrdiny či stoupat vzhůru po žebříčku nejlepších hráčů.

Kromě toho je každá karta prakticky jedinou svého druhu. „Ve hře se vyskytují stovky tisíc jmen hrdinů a kombinací hodnot vlastností. Pravděpodobnost, že najdete hrdinu se stejným jménem, je tedy asi taková, jako že najdete kostru dinosaura na své zahradě,“ uvádí autoři na stránce hry. Kartičky jsou navíc stírací, od čehož je taky odvozen samotný název hry.

Na hře pracuje pětičlenný tým v čele s Jiřím Mikolášem již přes rok. Během této doby dokázal titul získat pozornost štědrých investorů a slova chvály přišly i od odborníků v průmyslu. „Jeden z nejinovativnějších produktů, co jsem za dlouhou dobu viděl. Bylo zábavné vidět, jak se z ničeho nic postavy z kartiček přesouvají přímo do telefonu,“ cituje portál CzechCrunch slova Seana Lasgariho, evropského distributora Pokémon Cards. Ten však není jediným, kdo se o hře pozitivně vyjádřil. „Scratch Wars zajímavým způsobem rozvíjí sběratelské hry a opravdu si zaslouží místo na trhu,“ uvádí web dále prohlášení Petera Adkinsona, zakladatele společnosti Wizards of the Coast, která vytvořila dnes již legendární karetní hru Magic: The Gathering.

Podle dostupných informací by měl titul spatřit světlo světa během příštího měsíce a nabídne hned několik herních módů. Pokud nad domáckém trhu uspěje, přijde i expanze do zahraničí. V případě zájmu si můžete o přesných pravidlech a dalších podrobnostech o hře přečíst na oficiální stránce Scratch Wars. Jak se vám připravovaný titul zamlouvá? Hrajete rádi sběratelské karetní hry? Dejte nám vědět níže v komentářích.