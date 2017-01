Manny Pacquiao by rád bojoval proti McGregorovi, ak by Floyd Mayweather napokon nechcel vyzvať írskeho zápasníka

V poslednom čase sa stále viac a viac špekuluje o súboji medzi Floydom Mayweatherom s Conorom McGregorom a približne pred týždňom sa do tejto veci zapojil aj samotný prezident organizácie UFC Dana White. Dana najskôr vyvrátil, že Floyd Írovi priamo neponúkol žiadnych 15 miliónov, a tak sa prezident UFC rozhodol zobrať situáciu do vlastných rúk a obom aktérom povedať zopár hrejivých slov. White obrazne oslovil Mayweathera so slovami, že má preňho skutočnú ponuku a práve on je mužom, ktorý túto ponuku môže vysloviť a aj ju skutočne posiela do éteru. Ako Floydovi, tak aj Conorovi ponúkol po 25 miliónov dolárov len za účasť v súboji s tým, že o následnom podiele z vysielacích práv sa porozprávajú neskôr a dotiahnu všetky detaily.

Sme teda naozaj zvedaví, ako sa celá situácia vyvinie, no aj keby napokon Floyd chcel vycúvať, až tak smútiť by sme nemuseli, keďže sa do situácie vložil už aj Manny Pacquiao, ďalšia legenda boxu. Pre Fox Sports sa vyjadril, že ak by Floyd nakoniec s Conorom bojovať nechcel, on by sa na tento boj dal. Podmienkou by pre neho však bol boxový súboj a nie MMA. Uvidíme teda, či zúčastnení berú tieto reči seriózne a či sa napokon dočkáme súboja, na ktorý všetci čakáme.

“In boxing? In boxing [I would fight McGregor] but not in the UFC, just boxing. I didn’t see footage of Conor sparring. But if we are talking about Conor McGregor and boxing, it’s different. Boxing is different than MMA.”

Fotka uverejnená používateľom Only Full Fights (@onlyfullfights), Jan 20, 2017 o 3:52 PST