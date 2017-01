Niekedy veci jednoducho nikdy nevycházajú podľa plánu. Do týchto príbehov sa určite dokážeš vcítiť

V júli sa na Tumblri začali zjavovať úsmevné komiksy, všetky pod záložkou s krátkym názvom Oh no! Stojí za nimi britský umelec Alex Norris, ktorý ich vytvára podľa každodenných udalostí, ktoré sám zažíva. Hviezdou trojobrázkových komiksov je on sám, reprezentovaný ružovou postavičkou, ktorá má plnú hlavu túžby po produktivite či cieľoch, no nikdy si ich v zábavných a kreatívnych ilustrovaných príbehoch nenaplní. Vždy mu pritom vadí prokrastinácia či podobné problémy. Podľa Alexa má byť ružová postavička vykreslená tak, aby sa do nej dokázal vcítiť každý. Podarilo sa mu to aj v tvojom prípade?

