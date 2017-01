Polícia v Rusku vymyslela reality šou o kradnutí áut, kde zlodejov chytala. Rusov mal nový formát od kradnutia odradiť, stal sa však úplný opak

V roku 1997 začala Ruská televízia vysielať nový formát - reality šou The Incercept. V nej sa proti sebe postavili skutoční zlodeji áut a skutočná polícia. Zlodej mal za úlohu ukradnúť auto a nenechať sa chytiť najbližších 35 minút.

Pravidlá boli jednoduché: zlodej dostal kľúč od auta a malý náskok. Po chvíli sa začala poriadna naháňačka, ktorú mala polícia uľahčenú tým, že v aute bol nainštalovaný GPS modul. Ak sa zlodejovi podarilo uniknúť, dostal úplne nové Daewoo Espero. Ak sa mu to však nepodarilo, polícia s ním zaobchádzala ako so skutočným zločincom - čo skončilo lámaním kostí priamo pred kamerou. Znie to hrozne, ale priznajme si, asi by sme to pozerali všetci. A taký istý postoj k tomu zaujali aj Rusi, ktorých milióny šou doslova pripútala pred televíziu.

Väčšine zločincov sa uniknúť nepodarilo. Ako sa neskôr ukázalo, táto šou bola zúfalým nápadom polície, ktorá si nevedela poradiť s narastajúcou kriminalitou v oblasti kradnutia vozidiel. Tým, že väčšina účastníkov šou zlyhala a navyše pred kamerou dostala poriadne do nosa, chcela ruská polícia odradiť všetkých budúcich nádejných dlhoprstých.

Nuž, Rusi podcenili svoju vlastnú náturu a stal sa presný opak. Tých pár zlodejíčkov, ktorým sa podarilo zvíťaziť, sa stalo národnými hrdinami. Keď diváci videli neuveriteľné riešenia, s ktorými títo zlodeji prišli, zrazu si to chcel skúsiť každý a začalo sa kradnúť oveľa viac. Najslávnejším víťazom šou sa stal jeden chlapík, ktorý položil auto na plťku a odplával do stredu jazera. Polícia sa len márne prizerala na chlapíka, ktorý plťkoval po jazere a tešil sa z výhry. Auto sa síce utopilo, no večnú slávu mu už nikto nevzal. V inej epizóde zase zlodeja chytila skutočná hliadka, ktorá dostala hlásenie, že po Moskve sa nebezpečne rúti neznáme auto.

A hoci teda šou mala obrovský úspech, merítkom úspechu jej tvorcu nebola sledovanosť a tretia sezóna nikdy nezačala. Hoci sa v kuloároch šušká, že The Intercept by sa mohol na obrazovky televízií vrátiť, dá sa však predpokladať, že ruské autority z toho nadšené nebudú. Koniec koncov, v krajine sa každoročne odcudzí približne 150-tisíc áut a tomuto nespomalujúcemu trendu pomohla práve šou, ktorá mala všetkých potenciálnych zlodejov odradiť.