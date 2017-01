Bude sa Jasná zástavbou podobať na Alpy? Prvé vizualizácie nových apartmánov tomu nasvedčujú

Najväčšie a najobľúbenejšie slovenské lyžiarske stredisko Jasná ležiace v Nízkych Tatrách sa zrejme opäť dočká ďalšieho rozvoja, informoval portál reality.etrend.sk. Svoje najnovšie plány na vizualizáciách odhalila spoločnosť ABC Jasná z priľahlého Liptovského Mikuláša. V okolí Bielej púte, jednej z najpopulárnejších lokalít južnej strany Chopku, má vyrásť štvorica niekoľkoposchodových apartmánových domov. Projekt s názvom Rezidencie Biela Púť - Úboč aktuálne posudzujú úrady, spomenúť je však dobré, že toto nie je jediný oznámený projekt za poslednú dobu, tesne pred koncom minulého roka boli napríklad vydané vizualizácie luxusného päťhviezdičkového hotela Damien. V každej jednotke má byť šesť apartmánov, do komplexu však patrí aj sedem jednopodlažných stavieb, ktoré môžu do budúcna slúžiť ako bar či reštaurácia, nádeja sa investor. Čo si myslíš ty? Je dobré v z drvivej väčšiny ešte zachovanej prírode Jasnej ďalej s výstavbou pokračovať, nech už je to v akejkoľvek oblasti?

