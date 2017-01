Herečku Ritu Hayworth zneužíval otec, väčšina jej manželov ju týrala a šťastie nenašla ani pri princovi, pred ktorým musela ujsť

Dnes si predstavíme jednu z najkrajších a najrešpektovanejších herečiek starého Hollywoodu, ktorej osobný život mal na míle ďaleko od toho pracovného v mnohých smeroch pripomínajúceho rozprávku, a to aj napriek tomu, že z talentovanej Rity Hayworth sa po dvoch nevydarených manželstvách stala skutočná princezná. Sexuálne zneužívanie vlastným otcom a päť sobášov s rovnakým počtom rozvodov zanechali na krehkej kráske hlboké stopy, no smútok by ste na jej tvári hľadali zbytočne. Večne usmiata a podľa spovedí príbuzných a kolegov aj pozitívne naladená Rita sa narodila ako Margarita Carmen Cansino 17. októbra 1918 v Brooklyne v New Yorku. Jej rodičmi boli Eduardo Cansino pochádzajúci z Castilleja de la Cuesta neďaleko španielskej Sevilly a Volga Hayworth, ktorá sa síce narodila v Spojených štátoch, no jej pôvod bol írsko-anglický. Obaja boli uznávanými tanečníkmi a obaja mali o živote svojej dcéry odlišné predstavy.

Eduardo sa po svojom otcovi, celosvetovo preslávenom tanečníkovi bolera, profesionálne venoval flamencu a z Margarity si takisto plánoval vychovať tanečníčku, zatiaľ čo Volga vystupovala na Broadwayi v rámci tanečno-divadelných predstavení Ziegfeld Follies a z dcéry túžila mať herečku. „Odkedy som sa postavila na vlastné nohy, odvtedy som dostávala tanečné lekcie. Nepáčilo sa mi to, no nemala som odvahu to povedať svojmu otcovi, a tak som nacvičovala, nacvičovala a nacvičovala. O tom bolo moje detstvo,“ zaspomínala si herečka, ktorej osobnú tragédiu načal ešte v útlom veku práve jej cieľavedomý otec Eduardo. Ten sa z mladého dievčaťa rozhodol vyťažiť maximum, no ak by ostalo len pri zárobkoch inkasovaných vďaka svojej talentovanej dcére, to by sa ešte dalo prekusnúť. V biografii jednej z najúspešnejších herečiek Hollywoodu sa však môžeme dočítať, že Rita sa nevyhla tvrdým fyzickým trestom a dokonca ani sexuálnemu zneužívaniu, čo jej psychiku poznačilo naozaj škaredým spôsobom. Stala sa otcovou tanečnou partnerkou a jeho dotyky vraj neostali bez úmyslu.

Embed from Getty Images Embed from Getty Images Hodiny tanca absolvovala pod dohľadom svojho strýka v komplexe Carnegie Hall na Manhattane, vo veku šiestich rokov zažila svoje prvé verejné vystúpenie, o dva roky neskôr už účinkovala v krátkometrážnom filme La Fiesta od Warner Bros a ako deväťročná sa sťahovala s rodičmi a dvoma mladšími bratmi do Hollywoodu, aby sa ich kariéra naplno rozbehla. Eduardo veril, že tancom prerazia v rozvíjajúcom sa filmovom priemysle a v meste plnom skvelých príležitostí si založil tanečné štúdio. To počas hospodárskej krízy známej ako Great Depression napriek jeho vysokej návštevnosti (aj) známymi osobnosťami skrachovalo, a tak so svojou dvanásťročnou dcérou vytvoril tanečné duo vystupujúce v rámci formácie The Dancing Cansinos. Kalifornské zákony však neumožňovali primladej Rite vystupovať v baroch a v nočných kluboch, ako to jej otec pôvodne zamýšľal, a preto sa miestom ich pôsobenia stala Tijuana v Mexiku, kde nízky vek nikto neriešil. S otcom a tanečným partnerom Eduardom. Ritu v Mexiku predstavoval ako svoju manželku a podľa toho sa aj správal. Zneužívanie mal potvrdiť Ritin druhý manžel, ktorému sa k incestnému vzťahu priznala Embed from Getty Images Zrejme vás neprekvapí, že pracujúca Rita nemala čas na štúdium a z dôvodu plnej zaneprázdnenosti dvadsiatimi vystúpeniami do týždňa sa jej vzdelanie ukončilo deviatym ročníkom na Alexander Hamilton High School v Los Angeles. Jej tanečné kreácie s otcom sa tešili mimoriadnej obľube a všimli si ich aj filmári, ktorí mladučkú Margaritu pozvali na kamerové skúšky a ponúkli jej zmluvu na dobu určitú. Počas šesťmesačného kontraktu s Fox Film Corporation si skrátila meno na Rita Cansino a vyskúšala si menšie filmové úlohy bez nejakého väčšieho úspechu. V roku 1937 prešla na dlhých sedem rokov k spoločnosti Columbia Pictures a v jej živote sa udialo niekoľko zásadných zmien. Z tmavovlásky sa stala atraktívnejšia a príťažlivejšia červenovláska, priezvisko Cansino si zmenila na Hayworth po matke a vo svojich osemnástich rokoch sa po prvýkrát vydala. Rita na začiatku svojej hereckej kariéry a jej viditeľná zmena počas nej, roky 1935 a 1942 Embed from Getty Images Embed from Getty Images Svadba sa konala v Las Vegas a jej manželom sa stal podnikateľ Edward Judson, ktorý sa rozhodol talent a krásu svojej mladučkej manželky zúročiť. O dvadsaťdva rokov starší muž ju pretlačil na stránky novín a časopisov a zabezpečil jej ozajstné filmové úlohy. Z Rity sa vďaka snímkam ako Only Angels Have Wings, Susan and God, Strawberry Blonde alebo Tales of Manhattan stala najžiadanejšia herečka Hollywoodu a nemalú popularitu jej vyniesli aj fotografie v magazínoch, za ktoré si vyslúžila označenie sexsymbol. Vďaka týmto fotografiám sa stala najobľúbenejšou ženou zobrazovanou na plagátoch vo vojnovom období. V preklade si jej fotografiu bral každý jeden americký vojak so sebou a v prípade potreby ju vytiahol. Manželský zväzok Rity a Edwarda sa však nepáčil jej otcovi, ktorý k svojej dcére takisto nemal najzdravší vzťah a jej láska k inému mužovi ho rozzúrila tak, až s ňou prerušil všetky kontakty. Rita sa po rozvode ocitla bez peňazí, keďže veľkú časť z nich odovzdávala svojmu manželovi/manažérovi a útočisko v podobe strechy nad hlavou našla u svojho kamaráta, choreografa Hermesa. Rita s prvým manželom Edwardom Judsonom. Vekový rozdiel medzi nimi bol 22 rokov Embed from Getty Images Embed from Getty Images Už o rok neskôr sa dvadsaťpäťročná "The Great American Love Goddess" ako ju volali, hrnula do ďalšieho manželstva a jej vyvoleným sa stal herec a režisér Orson Welles. Ich svadba prekvapila azda každého, keďže si na ňu zamilovaný párik odskočil počas prestávky v Orsonovej šou a Rita ju vybavila v bielej blúzke a béžovom kostýme. Popredná herečka Columbia Pictures s týždenným platom 6 000 dolárov sa v roku 1944 stala mamou ich spoločnej dcéry Rebeccy a objavila sa vo filmoch ako Cover Girl a Gilda, ktorý z nej urobil kultúrnu ikonu. Spolu so svojím manželom si zahrala v populárnej Dáme zo Šanghaja, kde Orson obsadil aj režisérsku stoličku. Dvojica šokovala aj po druhýkrát, keď sa Rita na podnet svojho manžela nechala ostrihať a odfarbiť na blond bez súhlasu vedenia svojich chlebodarcov a takisto keď sa ukázalo, že spolupráca manželom neprospieva a ešte počas natáčania Dámy bol podaný návrh na rozvod. „Po celú dobu nášho manželstva nejavil záujem zriadiť domov, pretože nechcel zodpovednosť. Pán Welles mi povedal, že jeho prioritou nebolo manželstvo, pretože je to v rozpore s jeho slobodným spôsobom života,“ takto znel dôvod rozpadu päťročného vzťahu režiséra a herečky. 7. september 1943 - svadba Rity a Orsona. Vydávala sa v béžovom kostýme počas prestávky v natáčaní. Spoločnosť im robí svedok Joseph Cotten Rita ako krátkovlasá blondínka so svojím druhým manželom Orsonom Embed from Getty Images Embed from Getty Images Rozvod prebehol v decembri 1948 a už v máji 1949 zazneli svadobné zvony po tretíkrát. Ritiným ďalším manželom sa stal muž, ktorý krehkú herečku doslova zvalcoval. Princ Aly Khan bol uznávaným politikom, zástupcom Pakistanu v OSN, milovníkom krásnych žien a tak trochu despotom. Rozdielna viera a rozdielne zvyklosti sa ukázali hneď v začiatkoch ich manželstva, keď Rita na základe jeho požiadavky oznámila prestávku alebo lepšie povedané koniec svojej brilantnej hereckej kariéry, presťahovala sa do Francúzska a priviedla na svet ich spoločnú dcéru, princeznú Yasmin Aga Khan. Paríž, 1949 - práca na svadobných šatách budúcej princeznej Rity Hayworth a manželský pár - princ Aly a Rita Embed from Getty Images Embed from Getty Images V roku 1951 bol princ videný v nočnom klube ako tancuje s herečkou Joan Fontaine, čo viedlo k obvineniam z nevery a Ritinmu odchodu spojenému so žiadosťou o rozvod. Takéto správanie manželky bolo pre princa neprípustné a dvojica medzi sebou začala viesť boj o dcéru. Aly sa vyhrážal únosom a Rita sa skrývala. V rozvodových papieroch sa spomínala extrémna krutosť a týranie a princ ponúkol milión dolárov za to, aby si svoju dcéru mohol vziať so sebou a vychovávať ju ako moslimku. „Ani za nič na svete sa nevzdám a neodopriem svojej dcére žiť v Amerike, v našej vzácnej slobode. Rešpektujem moslimskú vieru aj všetky ostatné viery, no je mojím úprimným prianím, aby vyrastala ako normálne americké dievča v kresťanskom svete a som pripravená to Yasmin dať stoj čo stoj.“ Súd napokon vyhovel Rite a dcéru zveril do jej výchovy. Rita so svojimi dvoma dcérami Rebeccou Welles a Yasmin Aga Khan Embed from Getty Images Embed from Getty Images Niekoľko mesiacov po rozvode nasledovalo ďalšie manželstvo hollywoodskej princeznej, tentokrát s argentínskym spevákom Dickom Haymesom. Ten bol v čase ich zoznámenia ženatý, zadlžený a láskou zaslepená Rita ho vyhrabávala z problémov. Investovala do neho svoj čas a peniaze, bojovala s jeho bývalými manželkami žiadajúcimi od neho nemalé výživné - jedna na seba a druhá na ich tri maloleté deti, ktoré napokon zafinancovala Rita a okrem sponzorstva mu pomáhala oživiť umierajúcu spevácku kariéru, aby sa napokon dočkala verejnej potupy. Ako sa ukázalo, Dick bol považovaný za ilegálneho prisťahovalca a manželstvo s Hayworth ho zachránilo pred deportáciou do Argentíny. No a aby sme boli kompletní, do tejto šialenej situácie si zamiešame aj násilie. V nočnom klube Cocoanut Grove v Los Angeles uštedril „vďačný“ Dick svojej starostlivej manželke facku, a práve tento incident stál za koncom ich dvojročného, úplne zbytočného manželstva. Zbytočného pre Ritu, pochopiteľne. 24. september 1953 - Rita so svojím štvrtým manželom v Sands Hotel v Las Vegas počas obradu a rodinná "idylka" s Dickom a dcérami Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Dobrodružstvo zvané manželstvo však pokračovalo aj naďalej, no s trojročnou prestávkou. Rita sa vrátila ku Columbia Pictures a znovu sa venovala tomu, čo mala najradšej. V roku 1958 sa však opätovne vydala, no ani zväzok s producentom Jamesom Hillom jej nevyšiel a po troch rokoch psychického týrania sa rozviedla. „Videl vo mne zdroj peňazí a nechcel, aby vyschol,“ vyjadrila sa Rita, ktorá mala v záujme opustiť filmový svet, zatiaľ čo James jej to za žiadnych okolností nechcel dovoliť. Scény, kedy on kričal a ona plakala, boli na dennom poriadku a niekoľkokrát sa odohrali aj pred neželaným publikom. Piaty manžel James Hill a šťastná Rita na začiatku ich manželstva, Londýn 1958 Embed from Getty Images „Ako dieťa si pamätám, že mala problémy s alkoholom. Bolo to veľmi zreteľné, no nemohla som nič urobiť. Bola som dieťa, a tak som mohla iba stáť a sledovať ju. Bolo to však veľmi ťažké... vidieť svoju mamu, ako si prechádza emocionálnym trápením a potom sa chová takýmto spôsobom. Jej stav sa zhoršoval, až skončila v nemocnici,“ povedala Yasmin, ktorá pri svojej mame - kritikmi uznávanej a celosvetovo obdivovanej herečke stála aj počas jej najhorších chvíľ. Rita sa po poslednom rozvode v roku 1961 utiahla do ústrania a napriek rozprávkovej kariére sa trápila. V roku 1965 bola za svoju úlohu vo filme Cirkusový svet nominovaná na Zlatý Glóbus a zaradila sa medzi 100 najväčších filmových hviezd. Filmy sa snažila vymeniť za divadlo, no jedného dňa si uvedomila, že si nedokáže zapamätať text. Hayworth trpela Alzheimerovou chorobou, ktorú jej lekári diagnostikovali až v roku 1980, teda v časoch, kedy už bola zverená do starostlivosti svojej dcéry Yasmin. Princezná nezabudla, ako o ňu matka pred niekoľkými rokmi bojovala na súdoch a z lásky k nej sa jej to rozhodla oplatiť. Rita Hayworth upadla do bdelej kómy trvajúcej tri mesiace a v roku 1987 ako 68-ročná zomrela. Jej dcéra Yasmin založila nadáciu na boj s touto zákernou chorobou a v priebehu niekoľkých rokov sa jej podarilo vyzbierať desiatky miliónov dolárov. S kolegyňou Claudiou Cardinale pri natáčaní filmu Cirkusový svet Embed from Getty Images Embed from Getty Images