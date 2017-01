Veľký prehľad lacných leteniek: Kam si za pár šupov zaletíš z Bratislavy?

Na bratislavskom letisku M. R. Štefánika momentálne fungujú dve nízkonákladové spoločnosti - Ryanair a Wizz. A keďže cestujeme radi a cestovanie je super, rozhodli sme sa pripraviť pre teba prehľad, kam si s týmito dvoma spoločnosťami môžeš z nášho hlavného mesta zaletieť. Možno zistíš, že aby si navštívil zaujímavú krajinu, nemusíš si komplikovať život cestou na letiská vo Viedni, Budapešti či Prahe.

V kurze je vďaka Wizz-u momentálne Balkán, s Ryanairom sa dostaneš do tradičnejších destinácií, ako Veľká Británia, Španielsko či Taliansko, ale napríklad aj do exotického Izraela. Ceny v článku sú za spiatočnú letenku a sú orientačné, ich zdrojom je agregátor leteniek skyscanner.net. Obe nízkonákladovky však ponúkajú pomerne časté akcie a letenky sa tak dajú zohnať ešte oveľa lacnejšie, nezriedka aj pod 10 eur.

Niš (Srbsko) - od 16 eur

Mesto na juhu Srbska, kde to dýcha históriou a je známe tým, že ľudia sú tu neobyčajne priateľskí a vychutnávajú si život plnými dúškami. Z Bratislavy je to najlacnejšia destinácia a zájsť sem aspoň na kávu či pivo sa určite oplatí.

Berlín (Nemecko) - od 20 eur

Do Berlína sa dostaneš pohodlne z Bratislavy aj vlakom, ak však preferuješ rýchly presun a chceš ušetriť na jedno pivo, letenka je sem skutočne za pár šupov. A v Berlíne toho navyše nájdeš naozaj dosť.

Skopje (Macedónsko) - od 27 eur

Skopje som navštívil pred nedávnom a môžem povedať, že to, čo sa o meste hovorí, je absolútna pravda - je to mesto gýču. Sochy nájdeš prakticky všade a každá druhá "pamiatka" pôsobí ako pokus o skopírovanie niečoho slávnejšieho. Napriek tomu má mesto svoje čaro, je tu lacno a je obklopené krásnymi horami.

Tuzla (Bosna a Hercegovina) - od 28 eur

Bosna sa z tohto miesta snaží spraviť turistické centrum a dá sa povedať, že sa jej to celkom darí - ročne ich príde až 100-tisíc. Prečo? Pretože v Tuzle nájdeš jediné slané jazero v Európe.

Kluž (Rumunsko) - od 28 eur

Kluž majú východniari bližšie ako do Bratislavy, či už sa však rozhodneš ísť autom alebo lietadlom, toto očarujúce miesto v každom prípade nevynechaj. Bol som a určite sa vrátim, nenadarmo je považované za jedno z najkrajších v Rumunsku. A tie ženy.

Miláno (Taliansko) - od 34 eur

Miláno je jedno z najbohatších miest v Európe, nájdeš tu niekoľko krásnych pamiatok a napríklad aj slávny obraz Leonarda da Vinciho - Posledná večera.

Rím (Taliansko) - od 40 eur

Rím netreba nejak zvlášť predstavovať, históriou dýchajúce miesto, kde sa prepisovali dejiny prakticky každý rok. Najväčšími lákadlami hlavného mesta Talianska je Koloseum a mestský štát Vatikán.

Leeds (Anglicko) - od 40 eur

Toto ekonomické centrum toho až tak veľa neponúka, nájdeš tu však zaujímavú viktoriánsku architektúru a relatívne pestrý nočný život.

Brusel (Belgicko) - od 40 eur

Relatívne malé mesto, no plné krásy. Navyše je, ako sídlo Európskej komisie, považované za hlavné mesto Európy. Príliš veľa Belgičanov tu nenájdeš, ak však máš rád kultúrnu rozmanitosť a krásnu architektúru, zastav sa.

Trapani Birgi - Sicília (Taliansko) - od 42 eur

Ak máš chuť objavovať tajomstvá Sicílie alebo túžiš vyraziť na turistiku do miestnych Apenín, Ryanair pre teba pripravil letenky do Trapani - menej významného mesta na tomto talianskom ostrove, odkiaľ sa však už hravo presunieš napr. do Palerma.

Londýn (Anglicko) - od 44 eur

O Londýne už bolo povedané asi všetko. Pre každého milovníka britského štýlu, anglickej kultúry, architektúry a kozmopoliteného života je toto mesto úplná povinnosť. Nudiť sa tu asi ani nedá.

Paríž (Francúzsko) - od 46 eur

Ideálna destinácia pre romantikov a zaľúbené páry, toto mesto je nenadarmo považované za jedno z najkrajších na svete. Ako sa hovorí: "Vidieť Paríž a zomrieť".

Atény (Grécko) - od 47 eur

Jedno z najdôležitejších miesto Staroveku, pomenované po bohyni Aténe. Podobne ako Rím, aj tu sa denne tvorila história ľudstva a vznikli tu mnohé legendy. Povinnosťou je návšteva komplexu monumentov Akropola.

Birmingham (Anglicko) - od 48 eur

Birmingham je druhé najväčšie mesto v Anglicku, známe je však skôr ako centrum priemyselnej revolúcie a ako mesto tisícich remesiel.

Manchester (Veľká Británia) - od 48 eur

Mal som tú česť a ako vravela svojho času manželka známeho brankára Davida De Geu, mesto je to nudné. Ale povedzme si na rovinu, do Manchestru sa nechodí po pamiatkach, do Manchestru sa chodí na futbal.

Girona - Barcelona (Španielsko) - od 49 eur

Barcelona je neuveriteľne sexy, je tu teplo, je tu krásne, je tu parádny futbal, sú tu krásne ženy. Nie nadarmo toto mesto láka každý rok viac a viac turistov. Vďaka Ryanairu to máme aj my za pár desiatok eur.

Alghero Sardínia (Taliansko) - od 52 eur

Toto mestečko na krásnom ostrove Sardínia má jeden unikát - jeho druhým jazykom je Katalánčina. Inak je to útulné miesto s niekoľkými peknými miestami a šancou sa okúpať v mori či vyliezť nejakú tú horu.

Palma - Mallorca (Španielsko) - od 54 eur

Na tento španielsky ostrov za chodí len pre dve veci - more a párty. Nudu tu nečakaj, radšej si priprav plavky a pečeň, obe budeš potrebovať.

Edinburgh (Škótsko) - od 55 eur

Krásne historické mesto v Škótsku patrí medzi najfotogenickejšie vôbec. A keď ťa pamiatky omrzia, Škótsko toho ponúka toľko, že je nenadarmo považované za jedno z najpodceňovanejších miest na svete.

Eilat-Ovda (Izrael) - od 57 eur

Táto stále pomerne čerstvá príležitosť potešila všetkých teplomilov zo Slovenska. Eilat je považované za Miami blízkeho východu a je to ideálna príležitosť, ako si užiť trocha slnka počas tejto krutej zimy. Navyše, ak sa ti podarí bez problémov prejsť hranice, blízko máš krásne historické skalné mesto Petra.

Dublin (Írsko) - od 63 eur

Dublin láka svojou špecifickou atmosférou a dobrým pivom. A až ťa striedanie krčiem omrzí, špecifická írska príroda je preslávená na celom svete.

Madrid (Španielsko) - od 63 eur

Hlavné mesto Španielska preslávil hlavne futbal, veď Real a Atletico sa dvakrát za posledné tri roky stretli vo finále Ligy majstrov. Mimo toho je Madrid známy najúžasnejšími múzeami na svete.

Corfu (Grécko) - od 63 eur

Jeden z najpopulárnejších gréckych ostrovov sa najmä vďaka svojej polohe vyhol migračnej kríze, a tak je stále vďačným cieľom mnohých turistov. Corfu je úzko späté s gréckou mytológiou, pretože sa stalo miestom, kde sa odohrali mnohé boje a historické udalosti.

Moskva (Rusko) - od 71 eur

Pri pomyslení na Moskvu každému ihneď napadne Červené námestie, hlavné mesto Ruska však toho ponúka podstatne viac. Zbrzdiť ťa môžu komplikácie z vízami, no za tie návšteva tohto mesta stojí.

Kyjev (Ukrajina) - od 73 eur

Do Kyjevu začal z Bratislavy nedávno lietať Wizz. Hlavné mesto má svoje špeficiká a podobne ako Skopje, aj Kyjev môže byť označená za mesto gýču.

Tak čo, kam povedú tvoje najbližšie kroky?