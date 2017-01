Kamarátky z Birminghamu a Newcastlu sa stretli v Španielsku, lebo letenky boli lacnejšie ako cesta vlakom. Žijeme v bizarnej dobe

Ak si už niekedy bol v Spojenom kráľovstve a potreboval si na poslednú chvíľu zohnať lístok na vlak naprieč polovicou štátu, zrejme sa ti zatmelo pred očami pri pohľade na cenu spiatočného lístka. Britské vlaky sú notoricky známe tým, že ceny lístkov sa vedia vyšplhať až do závratných výšin, a tak sa dve kamarátky rozhodli vykašľať na celé vlakové cestovanie a radšej si zaleteli do Španielska. Aby sme ti to objasnili, Lucy Walker z britského mesta Newcastle chcela ísť navštíviť svoju kamarátku Zaru Quli z Birminghamu, lenže keď zistila, že spiatočný lístok vlakom by ju vyšiel na neuveriteľných 105 libier, čiže 120 eur, začala rozmýšľať nad inými alternatívami. Po chvíľke hľadania prišla Lucy na to, že hneď na druhý deň by mohla s leteckou spoločnosťou Ryanair letieť do slnečnej španielskej Malagy za 19,99 libry, čiže 23 eur, a rýchlo nahovorila aj svoju kamarátku. Zare sa podarilo objaviť lístky z Birminghamu za 55,59 libry, čiže 63 eur, a tak už o pár hodín obe sedeli v lietadle a tešili sa, že sa nielenže uvidia, ale sa aj zohrejú a to všetko za menej peňazí, než by zaplatili za obyčajnú cestu vlakom.

Dve spiatočné letenky ich teda vyšli o približne 35 eur menej než jeden spiatočný lístok na vlak a Lucy so Zarou potom v Španielsku vôbec netrochárčili. Za ubytovanie na tri noci zaplatili dokopy asi ďalších 35 eur a nemohli si vynachváliť lahodnú španielsku kuchyňu, ktorej sa za tých pár spoločne strávených hodín doslova prejedli. Aj keď je mimoriadne bizarné, že letenky zo Spojeného kráľovstva do Španielska, čo je približne 2400 kilometrov, stáli menej v porovnaní s cestou medzi Newcastlom a Birminghamom, čiže mestami vzdialenými 320 kilometrov, obe kamarátky boli so svojím nečakaným výletom spokojné. Pridal sa k tomu aj fakt, že väčšina vecí bola pre Britky v Španielsku lacnejšia a ak budú nabudúce zvažovať návštevu tej druhej, určite si najskôr prezrú letenky a až potom sa začnú obzerať po lístkoch na vlak.