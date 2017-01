Vodca najväčšej polygamickej sekty Warren Jeffs patril v minulosti medzi najhľadanejších ľudí sveta. Na zozname bol hneď vedľa Usámu bin Ládina 

Fundamentalistická cirkev Ježiša Krista Svätých posledných dní bola bezpochyby jednou z najabsurdnejších, aké v USA vznikli. Žiadny celibát a tvrdé štúdium nábožensko-historických faktov. V sekte naopak dominovala polygamia, znásilňovanie a vymývanie mozgov ničím nepodloženou históriou. Jej vodca Warren Jeffs si za svoje prehrešky vyslúžil aj čestné miesto na zozname najhľadanejších osôb planéty a pravidelne sa tak objavoval na listine spolu s Usámom bin Ládinom.

Fundamentalistická cirkev Ježiša Krista Svätých posledných dní, skrátene FLDS, pôsobila prevažne v meste Short Creek na rozhraní štátov Arizona a Utah a dodnes je označovaná za najväčšie polygamické združenie v USA. Niekoľkotisícové mestečko však vo svojich útrobách skrývalo o čosi viac ako iné. Na ceste za duchovným poznaním a spiritualitou totiž viedol celé mesto vychudnutý vysoký muž so vzhľadom tuctového obchodníka. Predávanie vysávačov však nebolo jeho doménou. Jeffs bol predurčený pre svojskú životnú cestu. Jeho osud bol spečatený už dávno predtým, ako sa vôbec narodil. Jeffsov otec bol totiž Rulon Jeffs, bývalý prorok a vodca FLDS. A syn mal ísť samozrejme v šľapajách svojich predkov. Skrz svoje telo teda nechal prehovárať Boha a tým si medzi obyvateľmi vyslúžil obrovský rešpekt a nepopierateľnú autoritu. Medzi základné stavebné piliere podivuhodnej sekty patril jav, ktorý nebol o nič menej absurdný. Polygamia. Viacnásobné manželstvá mali byť základným životným krédom, podľa ktorého sa určoval smrteľníkov osud po živote. Ako sám vravel, „Ten, kto nebude žiť v polygamii, toho stretne krutý trest“.

Vráťme sa ale trochu do minulosti. Warren Jeffs bol iný ešte než sa stihol vôbec narodiť. Na svet sa pýtal predčasne a pri pôrode hrozilo, že zomrie. Ako príbuzní radi vraveli, s Božou pomocou tieto strasti napokon zvládol. Detstvo trávil v odlúčení od ostatných detí a väčšinu času bol v dosahu svojho otca. Môžeme tak povedať, že najmä toto obdobie malo nesmierny dopad na jeho osobnosť a charakter. Prvou významnejšou úlohou, ktorou bol poverený, bolo zastávať miesto riaditeľa v inštitúcii Alta Academy, súkromnej školy pre rodiny, ktoré praktikovali polygamiu. Už v tej dobe si ho žiaci pamätajú ako vychudnutého vysokého muža s charizmatickou iskrou v srdci. Vyžadovanie lojality a poslušnosti prináležalo Jeffsovi hneď od mladosti. Počas svojich prednášok sa však stával čoraz viac dominantným. Moc nad deťmi v ňom vyvolávalo uspokojenie. Do ucha im počas kázaní šepkal rôzne nevhodné slová, avšak najväčšiu hrôzu žiaci mali, keď museli navštíviť Jeffsovu kanceláriu. Kúsok zeme, ktorý mal ostať radšej zatvorený. Bitky pravítkom či ukazovátkom boli to najmenšie. Detské príbehy končia až u pravidelného znásilňovania a ponižovania.

Na konci 90. rokov Jeffs zavítal do Short Creek, kde jeho otec zastupoval od roku 1986 FLDS. Post vodcu sekty sa nezjavil z ničoho nič. V prvých rokoch pobývania v malebnom meste vypomáhal otcovi, ktorý bol už v tom čase po sérii mozgových príhod, a tak mu prišla pomoc s „usmernením stáda“ vhod. Spoločne zaviedli aj niekoľko diskutabilných pravidiel. Napríklad bolo zakázané nosiť oblečenie červenej farby alebo jazdiť v červenom aute. Obaja totiž tvrdili, že červená je farba Boha a až sem raz zavíta, bude odetý práve do červenej. Posun v Jeffsovej kariére nastal po smrti otca, keď prebral celú sektu pod svoje krídla. Už pri prvom kázaní si však zachoval duchaprítomnosť a okamžite začal s vymývaním mozgov. „Môj otec nezomrel, iba sa prevtelil a teraz hovorí skrz moje telo, preto je samozrejmé, že mi prináležia všetky jeho manželky,“ objasnil.

Ako vyhlásil, tak aj spravil. V nasledujúcich rokoch sa zosobášil s približne sedemdesiatimi ženami, s ktorými splodil desiatky detí. Zavádzanie nových pravidiel tiež nemalo konca. Všetky prázdniny a sviatky boli podľa Jeffsa nepotrebné, preto sa ich rozhodol zrušiť. Všetkým ľudom zakázal nosiť akékoľvek zbrane alebo náradie. Ľudí úplne odstrihol aj od televízie a internetu. Napokon ženám prikázal, aby sa nijakým spôsobom neskrášľovali, čo v praxi znamenalo, že sa nesmeli strihať ani používať make-up či parfumy. V obľube nemal ani knihy, preto sa ich rozhodol vo veľkom páliť. V školských laviciach dal naopak priestor alternatívnej vymyslenej histórii, ktorú si rád upravoval a prispôsoboval podľa potrieb a sympatií. Zameraná bola prevažne na históriu FLDS a ich vodcov. Po finančnej stránke sa sekte ohromne darilo, za čo mohla najmä otrocká práca poddaných, vďaka ktorej sa v priebehu rokov podarilo zhromaždiť desiatky miliónov dolárov. Hnutie dokonca vlastnilo radu firiem a podnikov. Radoví členovia však nemali z obrovského bohatstva takmer nič.

Čo sa týka sexuálneho života, ten bol povolený len za účelom plodenia detí a celý sexuálny akt musel prejsť schvaľovacou komisiou. K splodeniu dieťaťa však väčšinu nedochádzalo medzi manželmi, ale náhodným krížením, na čo doplácali najmä deti, ktoré sa prevažne rodili s mnohými genetickými mutáciami a poruchami. Vedci neskôr objavili dôvod vyššieho výskytu mutácii. Na príčine bol nedostatok enzýmu fumarázy, kvôli ktorému sa deti rodili so zdeformovanými tvárami a nižšou inteligenciou. Sexuálne zneužívanie však neprichádzalo len od vedenia FLDS, ale častokrát k nemu dochádzalo aj v rámci radových členov a dokonca medzi rodinnými príbuznými. V roku 2002 sa však začalo prosperujúce obdobie rúcať. V štáte Utah bolo proti Jeffsovi začaté vyšetrovanie kvôli podozreniu zo zneužívania detí. Na záujem médií a polície reagoval útekom a skrývaním. So svojimi nasledovníkmi komunikoval len v šifrovaných správach skrz desiatky mobilov, ktoré vlastnil. Polícia sa však nevzdávala a po Werrenovi Jeffsovi naďalej urputne pátrala a podávala ďalšie a ďalšie obvinenia. V roku 2005 sa úrady postarali o zmrazenie všetkých finančných prostriedkov spolku FLDS.

Sídlo fundamentalistickej cirkvi v Texase

V máji roku 2005 sa dokonca objavil na zozname najhľadanejších osôb vedľa teroristov a narkobarónov. Za jeho dolapenie bola vypísaná aj odmena vo výške 100 000 dolárov. Osudná sa mu napokon stala náhodná cestná kontrola v Nevade. Keď policajti zastavovali červené SUV s nečitateľnou poznávacou značkou, ani len netušili, na koho narazia. Vo vozidle našli spolu s ním aj slušnú hotovosť a niekoľko mobilných telefónov. Jeffs bol okamžite zadržaný a prevezený do väzby, kde na neho čakal zdĺhavý súdny proces, pri ktorom sa väčšinu držal piateho dodatku americkej ústavy, ktorý umožňuje nevypovedať. So silného vodcu sa razom stal obyčajný človek uvedomujúc si všetky následky svojich predošlých činov. Zrejme aj preto sa pokúsil o samovraždu, avšak neúspešne. Konečný verdikt si vypočul až v roku 2011. Znel jasne. Doživotie. Svoj trest si momentálne odpykáva v texaskom nápravnom zariadení Louis C. Powledge Unit, odkiaľ sektu FLDS aj naďalej riadi.