BlackBerry Mercury je Android smartfón s legendárnou QWERTY klávesnicou a výbavou pre nenáročných

Nie, kanadský priekopník z mobilného priemyslu to zatiaľ ešte úplne nezabalil. Aj keď je budúcnosť jeho hardvérovej divízie otázna, na spotrebiteľský trh príde čerstvý model s menom Mercury a typickými vizuálnymi črtami. Inžinieri z BlackBerry ho vybavili mid-range hardvérom, dotykovým displejom, fyzickou QWERTY klávesnicou a, samozrejme, operačným systémom Android bez dodatočnej grafickej nadstavby. Novinka sa objavila na podujatí CES 2017 v Las Vegas a zúčastní sa i MWC 2017, ktoré otvorí svoje brány na prelome februára a marca. Jej výbava pozostáva z kompaktného 4,5-palcového displeja v jemnom rozlíšení 1 080 x 1 620 pixelov, Androidu v najnovšej verzii 7.0 Nougat, čipsetu Snapdragon 625, 32 GB úložiska, 3 GB operačnej pamäte či 18 (zadná) a 8 (predná strana) megapixelového fotoaparátu, čiže žiadne TOP špecifikácie, ale skôr hardvér pre nenáročného používateľa. Viac detailov sa dozvieme až počas Mobile World Congress, kde je pozornosť zameraná práve na mobilné zariadenia.

Enjoy our official first look at what’s to come from the newest BlackBerry smartphone. More to come at MWC. pic.twitter.com/gHkwepCPbJ