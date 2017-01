Krásna Margot Robbie nechala na hokeji emóciám voľný priechod a internet hneď vedel, čo s jej fotografiou musí urobiť

Margot Robbie momentálne prežíva skvelé životné obdobie. Ešte v roku 2013 sa vyšvihla na najvyššie priečky popularity medzi herečkami vďaka odvážnemu výkonu vo filme Vlk z Wall Street a tohtoročný letný hit Suicide Squad, v ktorom stvárnila Harley Quinn z nej spravil ešte väčšiu ikonu. Margot sa pred pár týždňami stihla zosobášiť so svojím priateľom a keďže obaja si radi z času na čas odskočia pozrieť dobrý športový zápas, Margot sa objavila aj na zápase NHL v drese New York Rangers. Herečka očividne newyorský tím miluje, pretože si počas zápasu takmer vykričala hlasivky pri tom, ako svojich chlapcov hnala dopredu a práve vďaka jej emóciám a bláznivým výrazom tváre vznikla aj nasledujúca fotografia, ktorú si internet rýchlo obľúbil a pustil sa tvorby do zábavných fotomontáží.

Originál

Fotomontáže