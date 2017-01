Samsung Galaxy S8 na prvej živej fotografii! Futuristický dizajn bez domovského tlačidla dopĺňajú tenučké rámiky

Je úplne bežné, že sa s blížiacim dátumom predstavenia nového smartfónu vynára na svetlo sveta neustále viac dôveryhodnejšie vyzerajúcich špekulácií. Stalo sa to pri minuloročných sedmičkách od kalifornského jabĺčka a výnimkou nie je ani netrpezlivo očakávaný Android kúsok Galaxy S8, ktorý by mal pózovať na čerstvej fotografii priamo z fabriky, kde prebieha finálna montáž jednotlivých súčiastok do jedného komplexného celku. Ako však informuje web AndroidPortal, predsa len tu existuje nejaká pravdepodobnosť, že máme kontakt s precízne zrealizovanou prácou šikovného grafika. Keď ale zoberieme do úvahy, že onedlho začne podujatie MWC 2017 a s ním príde aj predstavenie novej generácie vlajkovej lode juhokórejského giganta, skutočne môže ísť o jeden z prvý kusov, ktoré sú už pripravené na expedíciu do obchodov a k prvým zákazníkom. Po vizuálnej stránke (pripomína známy koncept) sa toho oproti Galaxy S7 edge veľa nezmenilo, no nejaké veľké zmeny očakávané ani neboli. Ako Apple, aj Samsung vsadil pri posledných generáciách na menej razantnejšie kroky. Najlepšie je vidieť absenciu legendárneho domovského tlačidla, ktoré bolo umiestnené pod displejom. Mechanickú verziu tak podľa všetkého nahradili za virtuálnu alternatívu. To zároveň umožnilo fyzicky zmenšiť spodný rámik, kam sa presunulo logo výrobcu.

