Potápanie cez vysekanú dieru do ľadu v zamrznutom jazere vyzerá úžasne upokojujúco

Prepadá vás panika už len pri obyčajnom potopení do príliš hlbokej vody počas letnej dovolenky pri mori? A čo by ste povedali na to vysekať dieru do súvislej vrstvy ľadu pokrývajúcej zamrznuté jazero a vydať sa preskúmavať hlbiny vodného diela s vedomím, že naspäť vedia iba jediná cesta? Samozrejme, budete mať okolo seba kamarátov, ktorí by sa v prípade nebezpečia ochotne podujali na vašej záchrane, no i tak si myslíme, že freediving, teda nádychové potápanie môžeme zaradiť medzi tie adrenalínovejšie športy.

Hoci krátky, no skvelý záznam z voľného potápania zverejnil na svojom YouTube kanáli starý známy GoPro, ktorý tak dokonaluje propaguje ich jedinečné produkty jednoznačne radiace sa medzi špičku športových kamier. Iba pred 3 mesiacmi sme mali možnosť vidieť demonštráciu ich najnovšej kamery GoPro Hero 5 a je nám jasné, že kvalitnejši záznam za takpovediac ľudovú cenu nikde nenájdeme. Mali by ste odvahu navliecť na seba neoprén, skočiť si do ľadového jazera a pomaly sa posúvať pod zamrznutou hladinou, prípadne sa ponoriť hlbšie a preskúmať letecký vrak? Nezabudnite si všimnúť, ako ruka potápača pomaly posúva vzduchovú bublinu snažiacu sa dostať nad hladinu.