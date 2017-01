 Jedna z najbezpečnejších lokalít na svete plná stoviek odolných bunkrov sa nachádza na severe USA

Prednedávnom sme vám ukázali webovú stránku, kde môžete zistiť, ako by dopadla explózia jadrovej zbrane vo vašom okolí alebo hocikde inde vo svete. Vždy sa ale niekde nájdu milovníci post-apokalyptických filmov, ktorí sa nimi radi inšpirujú a už teraz majú kdesi na záhrade alebo na inom tajnom mieste vybudovaný provizórny alebo nejaký základný úkryt pre prípad horších časov. Veď, prečo nie, treba byť pripravený na všetko. Niečo podobné si povedali v lokalite Vivos Xpoint, čo je najväčšia survival komunita na svete. Jedná sa o miestečko na úpätí kopca v oblasti Fall River County v americkom štáte Južná Dakota. Celkovo by ste tu narátali až 575 podzemných bunkrov umožňujúcich prežitie pre dokopy až 5 000 ľudí. Celkovo zaberajú plochu o veľkosti 9 000 akrov.

"Nemôžeme zastaviť hrozby, ale môžeme vás pred nimi ochrániť," takto znie slogan spoločnosti Vivos a je vidno, že to myslia smrteľne vážne. Nejde o žiadnu béčkovú turistickú atrakciu, ale seriózne úkryty. Dané sebestačné prístrešky dokážu poľahky zmierniť akúkoľvek veľkú katastrofu a sú navrhnuté tak, aby vydržali napríklad aj posun pólov, erupciu supervulkánu, slnečné erupcie, rôzne zemetrasenia, epidémie, cunami a tiež aj jadrové výbuchy či pády vesmírnych telies na Zem. Ak by k niečomu podobnému došlo, 5 000 ľudí by to dokázalo vydržať približne niečo vyše jedného roka. K dispozícii majú vodu čerpanú z dvoch artézskych studní a dostatok jedla. Každá jednotka dokáže poskytnúť priestor až pre 20 ľudí.

Celý komplex je vybudovaný v jednej z najbezpečnejších oblastí celej Severnej Ameriky v ideálnej nadmorskej výške 1100 metrov nad morom a vo vzdialenosti vyše 160 kilometrov od najbližšieho potenciálneho cieľa pre jadrové zbrane nepriateľov. Ako bonus, celý areál je mimoriadne dobre strážený 24 hodín denne profesionálnymi vojakmi. A čo je na tom všetkom najlepšie? V prípade záujmu si môžete prenajať jeden bunker aj vy, hneď teraz a za cenu 25 000 dolárov na dobu 99 rokov. Samozrejme si môžete so sebou zobrať aj rodinu či priateľov.

Všetky ďalšie podstatné informácie máte k dispozícii na oficiálnej webovej stránke.