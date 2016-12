Rozmetal by ti atómový výbuch bydlisko? Na internete dnes nájdete aj podobné záležitosti

V dnešných turbulentných časoch si nikto nemôže byť svojou bezpečnosťou úplne istý. Či už na verejných priestranstvách alebo doma v obývačke, no nejdeme teraz riešiť globálny terorizmus, ale niečo ešte horšie. Hrozba jadrových zbraní je prítomná vo svete aj v dnešných dňoch a nikto by sa po skúsenostiach z predchádzajúceho storočia nechcel ocitnúť pod atómovým hríbom. Majú ale ľudia vôbec predstavu, ako by to vyzeralo v prípade, že by boli jadrové hlavice vypustené a mierili by, dajme tomu, na slovenské územie? Samozrejme, už len predstava je desivá, avšak pozrime sa na realitu. V arzenáloch jednotlivých krajín sú k dispozícii tisícky z nich a v prípade druhej studenej vojny by bol ich dopad opäť jednou z najriešenejších tém. Avšak vďaka stránke wouldisurviveanuke.com si môžete aj teraz z pohodlia domova prezrieť, ako by to napríklad vyzeralo, ak by v centre Bratislavy alebo Košíc vybuchla 50-megatonová bomba Cár alebo dopadlo teleso, ktoré zapríčinilo zánik dinosaurov.

Snáď nebudeme musieť v blízkej budúcnosti nič podobné riešiť.