Do Košíc už len štátnymi vlakmi. RegioJet kvôli strate končí, posledný spoj vypraví 31. januára

"Vlakový dopravca RegioJet s ľútosťou oznamuje, že 31. 1. 2017 ukončí prevádzku expresných vlakov na linke Bratislava – Košice," takáto správa sa dnes zjavila na webových stránkach RegioJetu. Súkromný železničný dopravca spája nutnosť odchodu ich expresov z trate spolu so stratovosťou spojov. Nedokázali spoje naplniť dostatočným počtom cestujúcich a po znovuzavedení štátnych IC vlakov na rovnakej trati ide vraj o ešte ťažšiu úlohu. Situácia však nie je ľahká ani pre RegioJet: "Odchod nás mrzí predovšetkým kvôli našim zákazníkom, ktorým už žiaľ nebudeme môcť ponúkať naše služby na trase z Bratislavy do Košíc,“ hovorí Radim Jančura, majiteľ spoločnosti RegioJet a dodáva: „Cestujúci si obľúbili RegioJet, my sme si ich vážili a mali radi. O to viac je nám to ľúto."



RegioJet je vždy spoľahlivosťou kvalitných a najmä ústretových služieb, už teraz na ich facebookovej stránke vyjadruje mnoho ľudí nesúhlas s takýmto riešením na ich obľúbenej trase. Cestujúci do Košíc tak prídu o bezplatný servis, zábavný systém či chutné a lacné občerstvenie. Po odchode RegioJetu sa do Košíc bude dať pomocou vlakov dostať už len štátnymi rýchlikmi a IC vlakmi. Na Slovensku budú môcť ľudia využívať žlté vlaky stále na úsekoch Bratislava-Praha, Košice-Praha, Martin-Praha a Bratislava-Komárno.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.