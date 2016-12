Ostrov s jazerom, ostrovom s ďalším jazerom a ešte aj tretím ostrovom. Svetovú raritu by si našiel na Filipínach

Vydať sa na letnú dovolenku na ostrov je určite snom nejedného z nás. Nemáme teraz na mysli maličký ostrov pri pobreží Chorvátska či ďalších európskych krajín, ale skôr exotické dovolenkové destinácie ako Maurícius či Srí Lanka. Ostrovy predsa majú svoje vlastné čaro uzatvoreného prostredia, ktorému niektorí cestovatelia jednoducho nevedia odolať a ak do tejto skupiny ľudí patríš aj ty, potom pre teba máme výbornú správu. Ak sa budeš v blízkej budúcnosti chystať na dovolenku a budeš si musieť vybrať ideálny ostrov pre teba, poobzeraj sa po najväčšom filipínskom ostrove Luzon.

Satelitný pohľad na jazero Taal na Filipínach

Na samotnom severe filipínskeho ostrova Luzon, ktorý tvorí najväčšiu časť pevniny tejto ázijskej krajiny, sa nachádza jazero Taal. Na prvý pohľad z pobrežia by si človek pomyslel, že ide o obyčajné jazero s kúsočkom pevniny v jeho vnútri, lenže prvý pohľad zvyčajne klame. Jazero Taal patrí totiž do vzácnej kategórie jazier, ktoré obsahujú oveľa viac pevniny, než by si jeden mohol myslieť. Aby sme to uviedli na správnu mieru, pozrieme sa na to od začiatku.

Jazero Taal ležiace na filipínskom ostrove Luzon obsahuje ďalší ostrov s názvom Volcano Island, ktorý obsahuje ďalšie jazierko s názvom Crater Lake a ešte aj táto miniatúrna vodná plocha sa môže pochváliť vlastným ostrovom s menom Vulcan Point. Znie to dosť komplikovane, ale ak sa pozrieš na priloženú satelitnú mapu, potom snáď bude toto vysvetlenie jasnejšie. Je síce pravdou, že označovať skutočne maličký kúsok pevniny Vulcan Point za ostrov je celkom odvážne, no človek by sa naň mohol pokojne postaviť a keby si bol dostatočne dobrodružný typ a dostal potrebné povolenia, určite by sa na ňom dal skonštruovať aj provizórny príbytok. Mimochodom, ako už napovedá samotný názov ostrovčekov, za vznik ostrova v jazere a ďalšieho jazera v tomto ostrove je zodpovedná sopečná aktivita vulkánu Taal Volcano. Aj keď sopka už v súčasnosti nie je aktívna, v minulosti značne ovplyvňovala tvorbu reliéfu v tejto filipínskej oblasti a spôsobila aj to, že všetky jazerá obklopujúce historický vulkán disponujú mimoriadne vysokým obsahom síry. Filipínska séria jazier a ostrovov by sa dala charakterizovať ako najlepší príklad tohto zvláštneho prírodného fenoménu, keď sa pevnina a jazerá rozhodli niekoľkokrát vystriedať, ale okrem jazera Taal existuje ešte podobná formácia aj na území Kanady.

Kanadský satelitný záber na rovnaký prírodný fenomén

Ešte v roku 2012 sa podarilo vďaka službe Google Earth chlapíkovi menom Ken Jennings objaviť formáciu ostrovov v ostrovoch v spomínanej Kanade a pri pohľade na okolitý reliéf plný menších či väčších jazier a kúskov pevniny je takmer stopercentne isté, že ďalšie ostrovné úkazy existujú, len sme ich doteraz nedokázali nájsť. Zaujímavosťou o vzácnom fenoméne v Kanade by mohol byť fakt, že jazero uprostred ostrova s ďalším ostrovom, ďalším jazerom a maličkým ostrovom dosiaľ stále nemá oficiálny názov a pri počte viac než 3 milióny jazier roztrúsených po celej Kanade je prakticky nereálne, aby ho aj niekedy spolu so svojimi kolegami dostalo.

Nájsť podobný prírodný úkaz pritom môžeš aj ty. Keďže oficiálne poznáme len tieto dva vyššie spomenuté prípady, po svete sa ich musí ukrývať ešte aspoň niekoľko desiatok a vďaka službám ako Google Earth si aj ty môžeš sadnúť za stôl a zahrať sa na objaviteľa a dobyvateľa ďalekých miest. Nevieme, či by si za prípadný objav získal aj finančnú odmenu, ale doživotná sláva a tvoje meno spájané s ďalším ostrovom s jazerom, ostrovom s ďalším jazerom a ešte jedným ostrovom by možno za tú námahu stálo.