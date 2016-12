Nenechaj sa oklamať povianočnými zľavami! Taktiky známych slovenských e-shopov sú často plné klamstiev a podvodov

Povianočné výpredaje sú už bežnou vecou, ktorá na nás hučí z rádia či televízie už dva dni po Štedrom dni. Niektoré reťazce sa chvália aj 80 % zľavou. Blogera Michala Dragana na sociálnych sieťach neustále mátala najotravnejšia reklama s mimozemšťanom od Alzy upozorňujúca na výpredaje. Vydal sa teda na ich e-shop a ako píše vo svojom blogu, porovnal čísla, ktoré Alza deklaruje ako pôvodnú sumu (zvyčajne to preškrtnuté číslo, ktorým sa všetky obchody chvália pri zľavách) a sumu, za ktorú sa podľa iných webstránok dal produkt kúpiť.



Michal hneď uvádza prvý príklad, tým je zastrihávač vlasov Wahl Homepro. Môže sa zdať, že predchádzajúca suma zákazníka neovplyvní, no keď vidíte 93 % zľavu z 262,52 € na 18,49 €, neboli by sme si až taký istí. Pritom však ide o podvod.

Wahl Homepro podľa portálu Heureka.sk nikdy 262,58 € nestál a podľa ich grafu sa cena vždy pohybovala okolo 25 €. Čiže zľavu Alza ponúka, oproti pôvodnej cene asi o tretinu, no uvádzaná cenovka 262,58 € na tomto zastrihávači nikdy nebola.

Michal však uvádza ďalší príklad, tou je parfum pre ženy Calvin Klein Eternity 100 ml. Podľa e-shopu Alzy stál tento produkt 91 €, dnes ho ponúka za 22 €. To je na značkový pafrum príjemná cena, no prechádzajúcich 91 € sa podľa Heureka.sk opäť nekonalo.

V skutočnosti sa však priemerná cena za posledných osem rokov nevyšvihla nad 48 €.

Niekde si to však Alza pokazila aj sama - v povianočnom výpredaji svieti cena 209 € a prechádzajúca absurdných 444,41 €. Zrejme sa však zabudlo prepísať alebo nastala technická chyba, no ten istý produkt stojí v katalógu na ich e-shope 299,99 €. Čiže opäť nie asi 60 % zľava.

Falošné a nafúknuté zľavy i čísla však nie sú exkluzivitou Alzy, píše ďalej Michal. Podelil sa tiež o skúsenosti zo svojho predvianočného nákupu objektívu Tamron, z ktorého zverejnil aj faktúru. Na nej je vystavená suma 381 €.

Po sviatkoch sa však nielenže zjavila predchádzajúca suma astronomických 529 €, no produkt dokonca o 14 € zdražel.

Na záver Michal ukazuje posledný, azda najmarkantnejší pokus o podvod. Pokúsila sa ľuďom nahovoriť, že predávala sadu na šitie Guzzanti GZ 111 za astronomických 95,02 €. Zákazníkom sa však dostala benevolentná možnosť získať súpravu na šitie len za 6,58 €. Akokoľvek by boli povianočné výpredaje intenzívne, zlacniť niečo z takmer 100 € na ani nie 7 €, pričom nejde zrovna o produkt, o ktorý by sa ľudia pobili, je minimálne podozrivé.

A rovno aj zavádzajúce. Sada šitia v ostatných obchodoch stojí okolo ôsmich eur.

Niet pochýb, že Michal v tejto oblasti odviedol vynikajúcu prácu. Odporúča, aby ste rozhodne nenakupovali v časovom zhone a aby vás emócie nenalákali na kúpu nevýhodnej veci. Radšej sa oplatí si všetko najprv overiť v cenových porovnávačoch, akým je napríklad aj Heureka.sk. Z nej mimochodom Alza.sk pred niekoľkými mesiacmi vystúpila, ako dôvody uviedla napríklad väčšie náklady zákazníkov či neobjektívnosť. No a ak náhodou aj na podvod narazíš, môžeš to hodiť na facebookovú stránku. Možno ti to zmažú, no možno sa dočkáš aj zábavných argumentov. Tak teda veľký pozor na to, čo nakupuješ, zvlášť keď tá obrovská zľava môže byť len nafúknutým číslom, ktoré nič neznamená.