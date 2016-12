Zosnulý George Michael začal s Jamesom Cordenom tradíciu Carpool Karaoke ešte pred rokmi. Natáčali ho spolu v Spojenom kráľovstve

Moderátor James Corden sa po príchode do Spojených štátov amerických v rámci svojej šou Late Late Show preslávil vďaka konceptu Carpool Karaoke. James si vždy sadne do auta, zavolá si doň aj nejakú známu osobnosť a potom spoločne spievajú a rozprávajú sa o živote. Málokto však tušil, že jedno z jeho prvých videí na štýl Carpool Karaoke bolo natočené ešte v roku 2011 a v hlavnej úlohe sa objavil George Michael. Zosnulý spevák sa s Jamesom zabavil ešte v automobile s volantom napravo, takže muselo byť všetkým jasné, že ide o skeč pre britský projekt Comic Relief. George teda začal tradíciu, ktorá pokračuje až do dnešných dní a ktovie, možno si James pripomenie svojho dobrého kamaráta aj nejakou špeciálnou spomienkou či novým skečom na jeho počesť.

