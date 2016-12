Pasažier v lietadle premenoval Wi-Fi na "Galaxy Note 7". Pilot dokonca zvažoval núdzové pristátie

Natiahnuť spolucestujúcich v lietadle možno rôznymi spôsobmi. Nahlas vzdychať, že máte bombovú náladu a následne spustiť na notebooku odpočet piatich minút s hlasitým pípaním každej sekundy však očividne nie je až také in a trendy, ako využiť vlnu strachu z bombastických Samsungov Galaxy Note 7. Hoci ich kórejská spoločnosť pomalym ale isto pochováva na diaľku a napríklad pred nedávnom v Európe softvérovo obmedzila ich maximálnu kapacitu batérie na 30 %, ešte stále sa môže stať objektom vianočného nemiestneho vtipu.

Počas letu prepravcu Virgin America sa niektorý z pasažierov dostal do sieťových nastavení prenosného Wi-Fi hotspotu a jednoducho zmenil názov, teda SSID routera na "Galaxy Note7_1097". Okamžite tým vzbudil vlnu nepokoja z možnej nehody vo forme vzplanutia požiaru (nebolo by to prvýkrát) a cestujúci začali ohlasovať letový personál s prosbou prešetrenia situácie. Panika formovala tú správnu apokalyptickú atmosféru, keď sa rozhodli zamestnanci zasiahnuť. Podľa vládnej agentúry v spolupráci s americkými leteckými prepravcami je totiž Galaxy Note 7 jedným zo zakázaných predmetov a na palube sa nesmie vyskytovať.

Posádka vyzvala údajného majiteľa Note 7, aby vykonal hovor a mohli ho jednoducho identifikovať. Žiadny prenos telefonického spojenia však neprebehol, a tak vyhlásili, že budú nútení v neskorej hodine, 23:00, rozsvietiť svetlá a prehľadať jeden úložný priestor za druhým. Aby toho nebolo málo, pilot vyhlásil, že ak sa nenájde vinník, lietadlo núdzovo pristane na najbližšom možnom mieste. Vtedy sa tento iniciatívny blbec prihlásil so slovami, že išlo o vtip a žiadny Note 7 pri sebe nemá. Predpokladá sa, že mu tento žartík prejde bez väčších problémov a nebude čeliť žalobe zo strany leteckej spoločnosti. Let dorazil do Bostonu s väčším meškaním, našťastie však nemusel absolvovať neplánované pristátie. Stretli ste sa s podobne zaujímavou príhodou? Podeľte sa o ňu s nami v komentároch alebo na sirius@refresher.sk.