Píše sa ti zle na dotykovom displeji? iKeybo premení akýkoľvek stôl na virtuálnu klávesnicu k smartfónu

Pokusov preraziť s projektorom, ktorý dokáže na rovnej ploche zobraziť projekciu plnohodnotnej klávesnice s interaktívnymi prvkami tu bolo už niekoľko, no ani jeden sa nedokázal prebojovať do hlavného spotrebiteľského prúdu. Mohli za to viaceré nedostatky z oblasti funkcionality, čo sťažovalo ich denno-denné používanie, preto si dali tvorcovia novinky pod názvom iKeybo na svojom ambicióznom produkte skutočne záležať. Toto zatiaľ nepredávané príslušenstvo pre smartfóny či tablety vybavili ako hardvérom poskytujúcim rýchlejšiu odozvu, tak aj šikovným stojanom a zabudovanou 2 000 mAh batériou, cez ktorú možno nabíjať mobilné zariadenie.

Virtuálna klávesnica iKeybo sa momentálne snaží získať prostredníctvom crowdfundingového webu Kickstarter dostatok finančných prostriedkov od ochotných podporovateľov, aby z nej mohla byť už v blízkej budúcnosti realita. A ako je vidieť, pozornosť jej nechýba. Len za pár dní od spustenia projektu dokázala nadobudnúť cez 110-tisíc dolárov, pričom pôvodný cieľ výrobcu predstavoval 50-tisíc a do konca zostáva cez 30 dní. Jeden kúsok vyjde podporovateľov projektu na 89 dolárov. Ide však o obmedzený počet kusov, takže ak sa všetky minú, cenovka o pár drobných porastie.

Hlavnú funkcionalitu iKeybo predstavuje schopnosť zobraziť pomocou laseru projekciu klasickej QWERTY klávesnice na akejkoľvek rovnej ploche, čo môže byť napríklad aj stôl. Virtuálne klávesy pozostávajú z až 87 tlačidiel a viacerých jazykových variácií, a to vrátane čínštiny či arabčiny. Zariadenia iba medzi sebou prepojíme za pomoci bezdrôtovej technológie Bluetooh a telefón alebo tablet následne umiestnime do pevného stojanu iKeybo. Pre prítomný laser ale nie je problém ani zobrazovanie kláves od piana, takže ak si niekto nainštaluje do telefónu aplikáciu, kde možno hrať na tento hudobný nástroj, vie tak nahradiť nepohodlnú dotykovú interakciu s displejom.