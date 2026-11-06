Viac ako 70 % Slovákov chce mať nakúpené darčeky do konca novembra. Čo s nami robia vianočný zhon a kampane?

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Skoršie plánovanie však nemusí znamenať viac pohody.
Prvé tohtoročné vianočné kampane sú už spustené, obchodné centrá už vyťahujú výzdobu. Niektorí slovenskí operátori predstavili svoje vianočné ponuky dokonca už v polovici mesiaca.
Sviatočná reklama sa na Slovensku v minulosti dokonca objavila aj koncom leta. Čo to robí s naším prežívaním sviatkov a ako si v dlhšom predvianočnom období zachovať nadhľad? Nad tým sa pri príprave vianočnej kampane zamýšľala aj slovenská stávkovka DOXXbet.
Že sa sviatky dostávajú do kalendára skôr, vidno aj na nákupnom správaní. Podľa Česko-slovenského e-commerce barometra 2026 plánovalo takmer 40 % opýtaných na Slovensku začať s vianočnými nákupmi do konca októbra. Do konca novembra ich chce mať rozbehnutých alebo hotových až 76,3 %.
Skoršie plánovanie však neznamená vždy viacej pohody. V prieskume OnePoll z roku 2025 uviedla takmer polovica slovenských respondentov, že cítia tlak pripraviť „dokonalé Vianoce“. Prieskum neukazuje, že za tento tlak môžu skoré kampane, pripomína však, že sviatočný čas sa nespája iba s tešením sa na darčeky.
DOXXbet si pri plánovaní svojej vianočnej rozbaľovačky položil otázku, ako do predvianočného obdobia priniesť trochu ľahkosti. „Keď môže začínať skôr vianočný zhon, prečo nie aj vianočná zábava?“ Odpoveďou je koncept rozložený na 52 dní, ktorý prepája šport, každodenné prekvapenia a povestný humor. DOXXbet ním nadväzuje na svoj prístup, že športové tipovanie má byť predovšetkým zábavou pre fanúšikov.
„Chceli sme priniesť ľuďom viac ako len nejakú vianočnú odrhovačku. S Lokal TV si vieme robiť žarty sami zo seba aj z ambasádorov a neberieme sa pri tom príliš vážne. Baví nás, že sa na tom s nami zabáva aj publikum.“
DOXXbet pre športových nadšencov pripravil aj honbu za vianočným pokladom. Každý deň pribudne na Instagrame DOXXbetu nová indícia. Tá napovie, kde sa objaví skrytý promokód. Možno na Facebooku, možno vo videu na TikToku či YouTube, možno v newslettri alebo v contente od ambasádorov.
Štedrým dňom sa Rozbaľovačka nekončí. Po krátkej sviatočnej prestávke na ňu od 26. decembra do 6. januára 2027 nadviažu ďalšie akcie. Indície ku skrytým kódom nájdeš na Instagrame DOXXbetu.
Vianočná sezóna sa rozbieha čoraz skôr a ľahko sa z nej stane ďalší zoznam úloh. Vianoce však nemusia byť dokonalým projektom. Na prvom mieste je nastaviť si to podľa seba a ísť vlastným tempom.