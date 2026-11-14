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Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
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Vub banka Zdroj: REFRESHER
Vub banka Zdroj: REFRESHER
Vub banka Zdroj: REFRESHER
Vub banka Zdroj: REFRESHER
Vub banka Zdroj: REFRESHER
Vub banka Zdroj: REFRESHER
Vub banka Zdroj: REFRESHER
Vub banka Zdroj: REFRESHER
Vub banka Zdroj: REFRESHER
Vub banka Zdroj: REFRESHER
Vub banka Zdroj: REFRESHER
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Akú finančnú radu by si poradil druhým ty? 👀

Šetriť, investovať alebo si konečne prestať objednávať jedlo každý druhý deň?

Priznajme si, hospodáriť s peniazmi nie je vždy také easy, ako sa zdá.😅 Aby sme nezostali len pri radách z ulice, o praktické finančné tipy sa podelil aj odborník z @vub.banka.

Mať svoje financie pod kontrolou je jeden z najväčších adulting skills. A práve s tým ti môže pomôcť aj VÚB banka, či už si chceš začať sporiť, lepšie hospodáriť s peniazmi alebo premýšľaš nad investovaním.💰

👉 Marketingová komunikácia VÚB, a.s. S investovaním je spojené riziko. Tento materiál nepredstavuje investičné poradenstvo ani výzvu na nákup či predaj konkrétneho produktu. Viac o riziku na www.vub.sk.

#refreshersk #vubbanka #investovanie #sporenie

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