Feed Explore
Feed Explore Profil
REFRESHER ART
0
0
0
dnes 24. októbra 2026 o 10:00
Čas čítania 0:00

REFRESHER ART

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Lucia Perešová Zdroj: LUCIA PEREŠOVÁ
Lucia Perešová Zdroj: LUCIA PEREŠOVÁ
Lucia Perešová Zdroj: LUCIA PEREŠOVÁ
Lucia Perešová Zdroj: LUCIA PEREŠOVÁ
Lucia Perešová Zdroj: LUCIA PEREŠOVÁ
Lucia Perešová Zdroj: LUCIA PEREŠOVÁ
Lucia Perešová Zdroj: LUCIA PEREŠOVÁ
Lucia Perešová Zdroj: LUCIA PEREŠOVÁ
Lucia Perešová Zdroj: LUCIA PEREŠOVÁ
Lucia Perešová Zdroj: LUCIA PEREŠOVÁ
1 / 10

Lucia Perešová, ktorú na Instagrame nájdeš pod menom @geminiblush, pochádza z Košíc a venuje sa kreatívnemu make-upu. 😍

K líčeniu sa začala serióznejšie dostávať počas pandémie covidu, keď sa rozhodla využiť svoj čas aj vášeň pre umenie trochu inak. Keďže sa umeniu venovala už od detstva, make-up sa pre ňu stal ďalším plátnom, na ktorom môže rozvíjať svoju kreativitu.

Na jej tvorbe ju najviac baví kontrast medzi dočasnosťou make-upu a jeho schopnosťou vytvárať vizuálne ilúzie, ktoré dokážu oklamať ľudskú myseľ.

Tvár vníma ako priestor na experimentovanie, maľovanie a tvorbu originálnych dizajnov, ktoré dokazujú, že aj niečo, čo sa dá za minútu zmyť, môže byť malým umeleckým dielom.🎨

Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Lucia Perešová
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
DESIGN & ART REFRESHER ART
Odporúčame
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
Refresher Club
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
dnes o 07:19
KVÍZ: Máš prehľad o dnešných cenách potravín? Tipni si, koľko stoja bežné veci ako chlieb či kuracie prsia
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Máš prehľad o dnešných cenách potravín? Tipni si, koľko stoja bežné veci ako chlieb či kuracie prsia
pred 3 dňami
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
Sponzorovaný obsah
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
pred 2 dňami
Marek čistí zanedbané byty: Často upratujem ľudské výkaly. U mladej klientky sme našli použité kondómy i obaly od tabletiek „po“
Refresher Club
Marek čistí zanedbané byty: Často upratujem ľudské výkaly. U mladej klientky sme našli použité kondómy i obaly od tabletiek „po“
včera o 07:00
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
Sponzorovaný obsah
V Bratislave otvorili prvý Maybach MANUFAKTUR Lounge na Slovensku. O Mercedes na mieru majú záujem aj mladí, hovorí odborník
19. 10. 2026 10:21
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
Refresher Club
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
včera o 17:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
včera o 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
pred 3 dňami
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
pred 3 dňami
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
19. 10. 2026 9:53
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Spravodajstvo
Politika Ekonomika Donald Trump Európska únia
Viac
Kupovanie hlasov na východe aj požiadavka na zrušenie volieb: Polícia v Prešovskom kraji zadržala podozrivú osobu
pred hodinou
Odvolil aj prezident Pellegrini. Do volebnej miestnosti v Banskej Bystrici prišiel aj s mamou
pred 2 hodinami
Incident počas volieb v Bratislave: Volička tvrdí, že dostala hlasovacie lístky s vopred zakrúžkovanými kandidátmi
pred 2 hodinami

Viac z Design & Art

Všetko
Poznáme špičku slovenskej architektúry. Toto sú víťazi ceny CE ZA AR
Poznáme špičku slovenskej architektúry. Toto sú víťazi ceny CE ZA AR
8. 10. 2026 21:00
Bývanie za 225-tisíc eur, ktoré môžeš presunúť kdekoľvek. Modulárna drevostavba ponúka interiér s množstvom svetla
V spolupráci
Bývanie za 225-tisíc eur, ktoré môžeš presunúť kdekoľvek. Modulárna drevostavba ponúka interiér s množstvom svetla
10. 10. 2026 11:00
Uhádni správny odtieň: Tieto objekty si videl viackrát, no rozpoznáš ich správnu farbu?
Uhádni správny odtieň: Tieto objekty si videl viackrát, no rozpoznáš ich správnu farbu?
7. 10. 2026 12:40
Tradičná dedina dostala moderný dizajn. Zo schátranej uličky vytvorili architekti víkendový dom ako z magazínu
V spolupráci
Tradičná dedina dostala moderný dizajn. Zo schátranej uličky vytvorili architekti víkendový dom ako z magazínu
13. 10. 2026 15:00
FOTO: Nový vizuálny gastro skvost v Prahe. Bistro blízko Náplavky ťa dostane betónovým barom, neónom aj modrou lavicou
V spolupráci
FOTO: Nový vizuálny gastro skvost v Prahe. Bistro blízko Náplavky ťa dostane betónovým barom, neónom aj modrou lavicou
dnes o 11:00
FOTO: Takto vyzerá moderný únik z mesta. Víkendový dom v Poľsku je plný svetového dizajnu, má bazén aj vlastné mólo k jazeru
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá moderný únik z mesta. Víkendový dom v Poľsku je plný svetového dizajnu, má bazén aj vlastné mólo k jazeru
20. 10. 2026 14:00
Viac z Silné príbehy Všetko
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
Refresher Club
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
pred 3 dňami
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
24. 7. 2026 7:00
Karolína utiekla od matky, ktorá ju týrala a čakala koniec sveta: Ako malú ju kŕmila lyžičkou so zvyškami pervitínu (Rozhovor)
2. 9. 2026 7:15
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
ADÉLA už nič netají. Po šouu Jimmyho Fallona vybehla na rande s Jacksonom Shanksom
ADÉLA už nič netají. Po šouu Jimmyho Fallona vybehla na rande s Jacksonom Shanksom
dnes o 12:31
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Na Love Island prišla nová bombshell Amélie. Hľadá muža, ktorý udrží jej vysoké tempo
5. 10. 2026 22:15
Viac z Fashion Všetko
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
včera o 17:40
Slovenský fotograf nafotil obálku Vogue. Modelku mu robila Sylvie z Emily in Paris
dnes o 09:45
Čo sa skrýva za ikonickými krídlami Victoria’s Secret? 👀
19. 10. 2026 18:55

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Moma je tehotná
Hudba
pred 47 minútami
Moma je tehotná
pred 47 minútami
So Slimsom to oznámili prostredníctvom cute videa 💕
Drake oslavuje 40. narodeniny
Drake oslavuje 40. narodeniny
pred hodinou
Korytnačka, ktorá ti spríjemní deň
Korytnačka, ktorá ti spríjemní deň
pred 3 hodinami
Petra Vlhová
Petra Vlhová
dnes o 15:30
The Gentlemen hlási tretiu sériu. K obsadeniu sa pridávajú Orlando Bloom či Elijah Wood
The Gentlemen hlási tretiu sériu. K obsadeniu sa pridávajú Orlando Bloom či Elijah Wood
dnes o 13:34
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
Refresher Club
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
včera o 17:00
Marek čistí zanedbané byty: Často upratujem ľudské výkaly. U mladej klientky sme našli použité kondómy i obaly od tabletiek „po“
Refresher Club
Marek čistí zanedbané byty: Často upratujem ľudské výkaly. U mladej klientky sme našli použité kondómy i obaly od tabletiek „po“
včera o 07:00
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
Refresher Club
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
pred 2 dňami
2
ADÉLA už nič netají. Po šouu Jimmyho Fallona vybehla na rande s Jacksonom Shanksom
ADÉLA už nič netají. Po šouu Jimmyho Fallona vybehla na rande s Jacksonom Shanksom
dnes o 12:31
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
Refresher Club
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
dnes o 07:19
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
Refresher Club
Olda má jednu z posledných DVD požičovní v Česku a Slovensku: Občas príde zákazník s tým, že na Netflixe nič nenašiel (Rozhovor)
pred 2 dňami
2
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
Refresher Club
Toto sú najlepšie podniky v Spišskej Novej Vsi a Levoči: Našiel som perfektné bistro, svetovú kaviareň či kúsok Talianska
včera o 17:00
Marek čistí zanedbané byty: Často upratujem ľudské výkaly. U mladej klientky sme našli použité kondómy i obaly od tabletiek „po“
Refresher Club
Marek čistí zanedbané byty: Často upratujem ľudské výkaly. U mladej klientky sme našli použité kondómy i obaly od tabletiek „po“
včera o 07:00
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00