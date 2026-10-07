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TIPOS tam, kde sa rozhoduje o budúcnosti hernej a lotériovej oblasti
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Tento článok je PR správa spoločnosti TIPOS.
dnes 7. októbra 2026 o 11:24
Čas čítania 1:35
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TIPOS tam, kde sa rozhoduje o budúcnosti hernej a lotériovej oblasti

TIPOS tam, kde sa rozhoduje o budúcnosti hernej a lotériovej oblasti
Zdroj: TIPOS
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Zástupcovia vedenia spoločnosti sa zúčastnili na G2E 2026 v Las Vegas. Rokovať s lídrami svetového trhu je pre TIPOS štandardom, nie výnimočnosťou.

Zástupcovia spoločnosti TIPOS tento rok vycestovali do Las Vegas na Global Gaming Expo (G2E) 2026, ktoré sa konalo od 28. do 30. septembra. Tento veľtrh patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné podujatia vo svojom odvetví.

Prečo G2E

G2E je jeden z najväčších veľtrhov pre komerčný gaming a prevádzkovateľov kasín. Stretávajú sa tu celosvetoví lídri legálneho a regulovaného hazardu. Podujatie každoročne spája viac ako 25 000 odborníkov z herného priemyslu a vyše 400 vystavovateľov a účastníkov z viac ako 120 krajín.

Zastúpení sú prevádzkovatelia kasín, online kasín a stávkových kancelárií, ale tiež aj dodávatelia technológií, vývojári hier, investori či marketingoví špecialisti.

Odborný program tento rok tvorilo viac ako 100 vzdelávacích sekcií s vyše 300 rečníkmi v 15 tematických oblastiach. Témy zahŕňali nielen aktuálny trend – umelú inteligenciu, ale aj praktické tipy ako platby vrátane cashless riešení.

V diskusii boli na pretrase aj otázky „Aké sú aktuálne regulačné trendy?“, „Ako bojovať proti praniu špinavých peňazí?“, či ako na náročnejšie témy, akými sú zodpovedné hranie, kybernetická bezpečnosť, ale aj budúcnosť lotérií. Ide o otázky, ktoré určujú smerovanie celého herného odvetvia a ktoré sa dotýkajú aj slovenského trhu.

Zástupcovia spoločnosti TIPOS so zástupcom austrálskej spoločnosti Aristocrat Interactive.
Zástupcovia spoločnosti TIPOS so zástupcom austrálskej spoločnosti Aristocrat Interactive. Zdroj: TIPOS

Rokovania s lídrami, nielen sledovanie trendov

Hlavným cieľom pracovnej cesty zástupcov TIPOSu boli stretnutia a rokovania s lídrami významných spoločností svetového herného priemyslu a riešenie strategických tém súvisiacich s ďalším smerovaním spoločnosti TIPOS.

 

,,Takýto osobný kontakt s ľuďmi, ktorí trh formujú, nám priniesol presnejšie informácie o tom, kam sa odvetvie v budúcnosti uberá, a môžeme potvrdiť, že počas týchto dní sme položili základ aj novým partnerstvám,‘‘ uvádza generálny riaditeľ TIPOS, národná lotériová spoločnosť a.s., Štefan Vyletel.

Rastislav Dutka, riaditeľ sekcie marketingu a produktov, dopĺňa: ,,G2E je špecifický v tom, že na jednom mieste ponúka priestor ako pre praktické riešenia trhu, tak aj porovnanie produktov či zhodnotenie technológií, ktoré menia nielen prevádzku, ale aj zákaznícku skúsenosť. Namiesto návštev viacerých úzko zameraných podujatí sa tu dá riešiť obchod/business naprieč celým odvetvím.‘‘

Účasť na významných medzinárodných a odborných podujatiach je pre TIPOS prirodzenou súčasťou rozvoja biznisu. Aby TIPOS pokryl všetky príležitosti, ktoré sa v danom čase ponúkali, ďalší odborný tím TIPOSu sa zúčastnil aj SBC Summitu v Lisabone.

Zástupcovia spoločnosti TIPOS s managing director Lazarus Legal, Edwin MONZON.
Zástupcovia spoločnosti TIPOS s managing director Lazarus Legal, Edwin MONZON. Zdroj: TIPOS
Poznatky pre slovenský trh

Zo zahraničných stretnutí, rokovaní a odborných diskusií si TIPOS prináša inšpiráciu, potenciálne partnerstvá a poznatky o inováciách, ktoré môže uplatniť na Slovensku. ,,Našim cieľom je ďalej rásť a napredovať. Stretávať sa s tými najlepšími v odvetví, je jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť,‘‘ uzatvára generálny riaditeľ TIPOSu, Štefan Vyletel.
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