Feed Explore
Feed Explore Profil
Prečo za jedným podnikom ideš cez celé mesto a druhý obídeš? Yes, we’re open to rozoberie na konferencii Urban Retail Talks
0
0
0
Tento článok je PR správa spoločnosti Penta Real Estate.
dnes 7. októbra 2026 o 11:30
Čas čítania 3:53
Sponzorovaný obsah

Prečo za jedným podnikom ideš cez celé mesto a druhý obídeš? Yes, we’re open to rozoberie na konferencii Urban Retail Talks

Prečo za jedným podnikom ideš cez celé mesto a druhý obídeš? Yes, we’re open to rozoberie na konferencii Urban Retail Talks
Zdroj: Penta Real Estate
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

SUBO, Mimóza či Bistro 24. Podniky, ktoré ukazujú, že dobrý retail nie je len o tom, čo si kúpiš alebo objednáš.

Rozhoduje lokalita, dizajn, komunita aj to, či máš dôvod prísť znova. Nový koncept Yes, we’re open chce práve o takýchto miestach rozbehnúť väčšiu diskusiu. Prvý Urban Retail Talks prinesie do Bratislavy ľudí, ktorí úspešné prevádzky reálne tvoria, aj praktické skúsenosti pre tých, ktorí chcú otvoriť, presunúť alebo rozšíriť vlastný podnik.

Možno máš kaviareň, do ktorej ideš cez polovicu Bratislavy, hoci máš tri ďalšie bližšie. Pekáreň, kde si okrem chleba pravidelne vezmeš aj kávu a zostaneš dlhšie, než si plánoval. Alebo podnik, ktorý dokázal zmeniť ulicu, na ktorej sa nachádza. A potom sú tu priestory, okolo ktorých chodíš každý deň a ani nevieš, čo v nich je.

Prečo niektoré miesta fungujú a iné nie?

Presne túto otázku chce otvoriť Yes, we’re open, nový koncept o mestskom retaile. Jeho prvým veľkým formátom bude konferencia Urban Retail Talks, ktorá sa uskutoční 27. októbra v Jurkovičovej Teplárni. Okrem odpovedí z pódia ponúkne aj možnosť stretnúť ľudí, ktorí už retailové prevádzky rozbehli, navrhli alebo im pomohli nájsť správne miesto.

Nebude to teda konferencia postavená iba na teórii, ale na konkrétnych skúsenostiach, rozhodnutiach a chybách z praxe.

Na konferencii ťa čakajú 3 hlavné časti programu:

  • 4× case-driven diskusia s konkrétnou case study a otázkami
  • 1× 20-minútová keynote prednáška s priestorom na otázky
  • 1× špeciálna fishbowl diskusia, do ktorej sa môže zapojiť každý

    Celý program a viac informácií nájdeš na tomto odkaze
Penta Real Estate
Zdroj: Penta Real Estate

Poznáš SUBO alebo Mimózu? Príbeh za podnikom je komplikovanejší, než sa zdá

Jedným z hostí bude Juraj Hanulay, človek stojaci za podnikmi SUBO a Mimóza. Spolu s Andrejom Olahom z architektonického štúdia GRAU ukážu dve strany jedného priestoru, človeka, ktorý v ňom potrebuje rozbehnúť fungujúci podnik, a architekta, ktorý ho navrhuje.

Je to kombinácia, ktorú môžeš vidieť aj naživo. SUBO na Hodžovom námestí či Mimóza na Dunajskej ukazujú, že gastro koncept dnes nie je iba menu a dobrá káva. Záleží na interiéri, identite, lokalite aj na tom, ako sa v priestore cítiš.

Za konferenciou Urban Retail Talks stoji agentúra Echt brands, ktorej spoluzakladateľom je Jakub Ptačin – známy aj vďaka ďalším bratislavským projektom vrátane Bistra 24.

„Dobrý retail dokáže výrazne ovplyvniť to, či sú mestá a miesta živé a či v nich radi trávime čas. Urban Retail Talks preto vytvára priestor, kde sa stretávajú developeri, samosprávy, architekti a experti, aby si vymieňali skúsenosti, zdieľali know-how a spoločne posúvali kvalitu retailu aj mestského života,“ hovorí Ptačin.

Čo musí byť dole, aby si chcel zostať hore?

Možno sa pri slove retail ako prvé vybaví nákupné centrum. Yes, we’re open však rieši retail oveľa širšie, kaviarne, gastro, služby, obchody, fitness či ďalšie miesta, ktoré stretávaš na prízemiach budov každý deň. Práve tie dokážu rozhodnúť, či nová štvrť bude skutočne žiť, alebo v nej po pracovnej dobe zostanú prázdne ulice.

Hlavným odborným partnerom konceptu je preto Penta Real Estate. Developer túto otázku rieši aj pri svojich pripravovaných bratislavských projektoch Chalupkova a Southbank.

„Retail vnímame ako jednu z vrstiev, ktorá zásadne formuje charakter prostredia a jeho každodenné fungovanie. Nejde len o vybavenosť alebo komerčný úspech, ale o to, či priestor prirodzene žije, či sa v ňom ľudia zdržia a vracajú sa doň,“ vysvetľuje Michal Hranai z Penta Real Estate.

Na Urban Retail Talks prinesie skúsenosti z pražskej Masaryčky, no najzaujímavejšia pointa je jednoduchá: to, čo funguje na jednom mieste, nemôžeš iba skopírovať na druhé. Chalupkova vzniká uprostred nového bratislavského downtownu, kde sa miešajú ľudia z kancelárií, obyvatelia aj návštevníci centra. Jej retail musí navyše počítať s tým, že projekt leží medzi dvoma veľkými obchodnými centrami.

Chalupkova.
Chalupkova. Zdroj: Penta Real Estate

Southbank má úplne iný štart. Nová štvrť vznikne na pravom brehu Dunaja, pri hrádzi a v blízkosti prírody, v území, kde sa bude ponuka obchodov, služieb a gastra budovať prakticky od nuly. Musí fungovať pre ľudí, ktorí tam raz budú bývať či pracovať, ale zároveň vytvoriť dôvod, aby si tam prišiel, hoci bývaš na opačnom konci Bratislavy.

Inými slovami: nestačí postaviť pekné budovy. Potrebuješ niečo, kvôli čomu v nich a medzi nimi budú chcieť ľudia tráviť čas.

Od GymBeamu cez AI až po retail budúcnosti

Program však nebude len o developmente a gastre.

Tomáš Sklárčik, bývalý retailový riaditeľ GymBeamu a exspolumajiteľ siete Intersport, bude hovoriť o tom, ako vybrať miesto pre prevádzku. Za 14 rokov riešil lokality od Dolného Kubína až po jednu z najdrahších nákupných ulíc vo Viedni. Čo z toho rozhoduje najviac: dáta, nájom, ľudia alebo jednoducho dobrý pocit z miesta?

Pavel Kitko z Global Payments zase otvorí dáta a AI. Teda aj otázku, čo o zákazníkoch môžeš vedieť z dát a ako tieto informácie premeniť na niečo užitočné namiesto ďalšieho dashboardu, ktorý nikto neotvorí.

A Pavlína Louženská, ktorá sa venuje trendom a budúcnosti, sa pozrie ešte ďalej: na to, ako môže vyzerať retail o desať rokov.

Urban Retail Talks pritom nechce mať publikum, ktoré tri hodiny sedí a počúva. Záver odborného programu bude patriť fishbowl diskusii. Funguje jednoducho: diskusia nemá uzavretý panel a do voľnej stoličky medzi spíkrami môže prísť človek z publika, zapojiť sa a následne miesto uvoľniť ďalšiemu.

Potom bude nasledovať afterdrink networking, kde môžeš pokračovať v debate, nadviazať nové kontakty alebo sa na konkrétny problém opýtať ľudí, ktorí retail už reálne robia.

Riešiť sa bude otázka, ktorú pozná každý, kto niekedy rozbiehal vlastný podnik: Čo naozaj rozhoduje o úspechu prevádzky a do ktorých 20 % vecí sa oplatí investovať, aby priniesli 80 % výsledku?

Na Urban Retail Talks organizátori pozvali 150 ľudí, ktorí slovenský retail reálne tvoria. Ďalších 50 miest je otvorených verejnosti.

Ak teda premýšľaš nad vlastnou kaviarňou, obchodom či gastro konceptom, chceš dostať svoju online značku do fyzického priestoru alebo zvažuješ, či existujúcu prevádzku presunúť či rozšíriť, môžeš byť medzi nimi. Rovnako aj vtedy, ak ťa jednoducho zaujíma, prečo niektoré miesta v Bratislave fungujú a iné nie.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Studio Echt (@studioecht)

Urban Retail Talks sa uskutoční 27. októbra 2026 od 16.00 v Jurkovičovej Teplárni. Vstupenky z limitovanej kapacity nájdeš na Yes, we're open: Urban Retail Talks. V predaji je iba 50 vstupeniek, tak príliš dlho neváhaj.
kúp si lístok
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Penta Real Estate
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
GASTRO VZDELANIE & KARIÉRA ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
Sponzorovaný obsah
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
pred 2 dňami
Nikol z Choco Boss kúpila byt v Dubaji: Boli chvíle, keď som videla dno bankového účtu, 60 % ceny som musela zaplatiť z vlastného
Refresher Club
Nikol z Choco Boss kúpila byt v Dubaji: Boli chvíle, keď som videla dno bankového účtu, 60 % ceny som musela zaplatiť z vlastného
pred 2 dňami
„Ak každý vymení auto za vlak, budeme sa voziť na streche ako v Indii.“ Slováci reagujú na boj vlády s drahým tankovaním
Refresher Club
„Ak každý vymení auto za vlak, budeme sa voziť na streche ako v Indii.“ Slováci reagujú na boj vlády s drahým tankovaním
včera o 08:15
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
Sponzorovaný obsah
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
29. 9. 2026 10:30
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
Refresher Club
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
dnes o 08:00
F&F predstavuje novú jesennú kolekciu. V hlavnej úlohe vrstvenie, zemité tóny a kontrast materiálov
Sponzorovaný obsah
F&F predstavuje novú jesennú kolekciu. V hlavnej úlohe vrstvenie, zemité tóny a kontrast materiálov
28. 9. 2026 14:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
včera o 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
Spravodajstvo
Krimi Politika Ekonomika Počasie
Viac
Lístky za polovicu pokračujú. Fico predlžuje zľavy na vlaky aj MHD, DPH na benzín však odmieta znížiť
pred 18 minútami
Hlas na hranici zvoliteľnosti: Prieskum vyhráva PS, opozícia by skladala vládu
pred 26 minútami
5 vecí, ktoré o more v Irkutsku nesedia
pred hodinou

Viac z Gastro

Všetko
Toto sú najlepšie pivá v Európe. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
Toto sú najlepšie pivá v Európe. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
2. 10. 2026 17:03
Toto sú najlepšie pivá v Európe. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
Toto sú najlepšie pivá v Európe. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
pred 2 dňami
V Trenčíne sme našli jeden z najlepších vyprážaných syrov na Slovensku. Takto si nás podmanili trenčianske reštaurácie (ČOJE DOBRÉ)
Refresher Club
V Trenčíne sme našli jeden z najlepších vyprážaných syrov na Slovensku. Takto si nás podmanili trenčianske reštaurácie (ČOJE DOBRÉ)
3. 10. 2026 12:00
Toto sú najlepšie pekárne v Prešove: Testoval som Kromku, Pochlebe, Rustik či Klasy (Gastrotest)
Refresher Club
Toto sú najlepšie pekárne v Prešove: Testoval som Kromku, Pochlebe, Rustik či Klasy (Gastrotest)
3. 10. 2026 7:00
V Nivách otvorili prvú pobočku tōgō kde si dáš onigiri
V Nivách otvorili prvú pobočku tōgō kde si dáš onigiri
23. 9. 2026 19:20
Na Nivách oficiálne otvorili prevádzku tōgō, kde si dáš čerstvé onigiri inšpirované Japonskom
Na Nivách oficiálne otvorili prevádzku tōgō, kde si dáš čerstvé onigiri inšpirované Japonskom
29. 9. 2026 15:10
Viac z Filmy a seriály Všetko
Farma už nie je chill. Nino odstúpil zo súťaže 👀
Farma už nie je chill. Nino odstúpil zo súťaže 👀
29. 9. 2026 23:50
Knižný fenomén mieri na plátna. Film Verity ovládol kiná,kritici ho však nešetria
pred 2 dňami
Nový film zo sveta Hier o Tróny má potvrdený termín premiéry. Do kín príde v roku 2029
30. 9. 2026 18:20
Viac z Silné príbehy Všetko
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
Refresher Club
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
24. 7. 2026 7:00
Naam z Thajska sa presťahovala na Slovensko. Slováci sa podľa nej málo usmievajú
11. 9. 2026 11:15
Thajka Naam o živote na Slovensku: „Slováci sa málo usmievajú“
14. 9. 2026 18:13
Viac z ZOOM IN Všetko
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
12. 8. 2026 14:00
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia trh? Vysvetlíme ti, ako môžeš využiť „AI bublinu“ vo svoj prospech a čomu sa vyhnúť
27. 8. 2026 13:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Prečo za jedným podnikom ideš cez celé mesto a druhý obídeš? Yes, we’re open to rozoberie na konferencii Urban Retail Talks
Gastro
pred 45 minútami
PR správa
Prečo za jedným podnikom ideš cez celé mesto a druhý obídeš? Yes, we’re open to rozoberie na konferencii Urban Retail Talks
pred 45 minútami
SUBO, Mimóza či Bistro 24. Podniky, ktoré ukazujú, že dobrý retail nie je len o tom, čo si kúpiš alebo objednáš.
TIPOS tam, kde sa rozhoduje o budúcnosti hernej a lotériovej oblasti
PR správa
TIPOS tam, kde sa rozhoduje o budúcnosti hernej a lotériovej oblasti
pred 51 minútami
Tvorca White Lotus nám ukázal pravdu o Cornellu roky pred hrozným odhalením
Tvorca White Lotus nám ukázal pravdu o Cornellu roky pred hrozným odhalením
pred 55 minútami
Takáto bola atmosféra na Messiho poslednom zápase ⚽️
Takáto bola atmosféra na Messiho poslednom zápase ⚽️
pred hodinou
Yzo odstránil Ektora z tracku AMAMRAD
Yzo odstránil Ektora z tracku AMAMRAD
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
Sponzorovaný obsah
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
pred 2 dňami
Vyskúšali sme si prácu v McDonald's. Hranolky môžu čakať na výdaj len sedem minút a kontrolu mäsa strážia tablety
V spolupráci
Vyskúšali sme si prácu v McDonald's. Hranolky môžu čakať na výdaj len sedem minút a kontrolu mäsa strážia tablety
pred 2 dňami
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
pred 4 dňami
Najlepšie krajiny pre dôchodcov. Portugalsko padá, rebríčku dominuje Uruguaj a Maurícius
Najlepšie krajiny pre dôchodcov. Portugalsko padá, rebríčku dominuje Uruguaj a Maurícius
pred 2 dňami
Od Dior a Chanel až po Miu Miu. Toto sú najlepšie kolekcie Spring/Summer 2027 z Paris Fashion Week
Od Dior a Chanel až po Miu Miu. Toto sú najlepšie kolekcie Spring/Summer 2027 z Paris Fashion Week
včera o 17:59
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
pred 3 dňami
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
pred 4 dňami
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
Sponzorovaný obsah
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
pred 2 dňami
Vyskúšali sme si prácu v McDonald's. Hranolky môžu čakať na výdaj len sedem minút a kontrolu mäsa strážia tablety
V spolupráci
Vyskúšali sme si prácu v McDonald's. Hranolky môžu čakať na výdaj len sedem minút a kontrolu mäsa strážia tablety
pred 2 dňami
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
23. 9. 2026 15:50
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
pred 3 dňami
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
pred 4 dňami