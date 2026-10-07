Prečo za jedným podnikom ideš cez celé mesto a druhý obídeš? Yes, we’re open to rozoberie na konferencii Urban Retail Talks

SUBO, Mimóza či Bistro 24. Podniky, ktoré ukazujú, že dobrý retail nie je len o tom, čo si kúpiš alebo objednáš.
Rozhoduje lokalita, dizajn, komunita aj to, či máš dôvod prísť znova. Nový koncept Yes, we’re open chce práve o takýchto miestach rozbehnúť väčšiu diskusiu. Prvý Urban Retail Talks prinesie do Bratislavy ľudí, ktorí úspešné prevádzky reálne tvoria, aj praktické skúsenosti pre tých, ktorí chcú otvoriť, presunúť alebo rozšíriť vlastný podnik.
Možno máš kaviareň, do ktorej ideš cez polovicu Bratislavy, hoci máš tri ďalšie bližšie. Pekáreň, kde si okrem chleba pravidelne vezmeš aj kávu a zostaneš dlhšie, než si plánoval. Alebo podnik, ktorý dokázal zmeniť ulicu, na ktorej sa nachádza. A potom sú tu priestory, okolo ktorých chodíš každý deň a ani nevieš, čo v nich je.
Prečo niektoré miesta fungujú a iné nie?
Presne túto otázku chce otvoriť Yes, we’re open, nový koncept o mestskom retaile. Jeho prvým veľkým formátom bude konferencia Urban Retail Talks, ktorá sa uskutoční 27. októbra v Jurkovičovej Teplárni. Okrem odpovedí z pódia ponúkne aj možnosť stretnúť ľudí, ktorí už retailové prevádzky rozbehli, navrhli alebo im pomohli nájsť správne miesto.
Nebude to teda konferencia postavená iba na teórii, ale na konkrétnych skúsenostiach, rozhodnutiach a chybách z praxe.
- 4× case-driven diskusia s konkrétnou case study a otázkami
- 1× 20-minútová keynote prednáška s priestorom na otázky
- 1× špeciálna fishbowl diskusia, do ktorej sa môže zapojiť každý
Celý program a viac informácií nájdeš na tomto odkaze.
Poznáš SUBO alebo Mimózu? Príbeh za podnikom je komplikovanejší, než sa zdá
Jedným z hostí bude Juraj Hanulay, človek stojaci za podnikmi SUBO a Mimóza. Spolu s Andrejom Olahom z architektonického štúdia GRAU ukážu dve strany jedného priestoru, človeka, ktorý v ňom potrebuje rozbehnúť fungujúci podnik, a architekta, ktorý ho navrhuje.
Je to kombinácia, ktorú môžeš vidieť aj naživo. SUBO na Hodžovom námestí či Mimóza na Dunajskej ukazujú, že gastro koncept dnes nie je iba menu a dobrá káva. Záleží na interiéri, identite, lokalite aj na tom, ako sa v priestore cítiš.
Za konferenciou Urban Retail Talks stoji agentúra Echt brands, ktorej spoluzakladateľom je Jakub Ptačin – známy aj vďaka ďalším bratislavským projektom vrátane Bistra 24.
„Dobrý retail dokáže výrazne ovplyvniť to, či sú mestá a miesta živé a či v nich radi trávime čas. Urban Retail Talks preto vytvára priestor, kde sa stretávajú developeri, samosprávy, architekti a experti, aby si vymieňali skúsenosti, zdieľali know-how a spoločne posúvali kvalitu retailu aj mestského života,“ hovorí Ptačin.
Čo musí byť dole, aby si chcel zostať hore?
Možno sa pri slove retail ako prvé vybaví nákupné centrum. Yes, we’re open však rieši retail oveľa širšie, kaviarne, gastro, služby, obchody, fitness či ďalšie miesta, ktoré stretávaš na prízemiach budov každý deň. Práve tie dokážu rozhodnúť, či nová štvrť bude skutočne žiť, alebo v nej po pracovnej dobe zostanú prázdne ulice.
Hlavným odborným partnerom konceptu je preto Penta Real Estate. Developer túto otázku rieši aj pri svojich pripravovaných bratislavských projektoch Chalupkova a Southbank.
„Retail vnímame ako jednu z vrstiev, ktorá zásadne formuje charakter prostredia a jeho každodenné fungovanie. Nejde len o vybavenosť alebo komerčný úspech, ale o to, či priestor prirodzene žije, či sa v ňom ľudia zdržia a vracajú sa doň,“ vysvetľuje Michal Hranai z Penta Real Estate.
Na Urban Retail Talks prinesie skúsenosti z pražskej Masaryčky, no najzaujímavejšia pointa je jednoduchá: to, čo funguje na jednom mieste, nemôžeš iba skopírovať na druhé. Chalupkova vzniká uprostred nového bratislavského downtownu, kde sa miešajú ľudia z kancelárií, obyvatelia aj návštevníci centra. Jej retail musí navyše počítať s tým, že projekt leží medzi dvoma veľkými obchodnými centrami.
Southbank má úplne iný štart. Nová štvrť vznikne na pravom brehu Dunaja, pri hrádzi a v blízkosti prírody, v území, kde sa bude ponuka obchodov, služieb a gastra budovať prakticky od nuly. Musí fungovať pre ľudí, ktorí tam raz budú bývať či pracovať, ale zároveň vytvoriť dôvod, aby si tam prišiel, hoci bývaš na opačnom konci Bratislavy.
Inými slovami: nestačí postaviť pekné budovy. Potrebuješ niečo, kvôli čomu v nich a medzi nimi budú chcieť ľudia tráviť čas.
Od GymBeamu cez AI až po retail budúcnosti
Program však nebude len o developmente a gastre.
Tomáš Sklárčik, bývalý retailový riaditeľ GymBeamu a exspolumajiteľ siete Intersport, bude hovoriť o tom, ako vybrať miesto pre prevádzku. Za 14 rokov riešil lokality od Dolného Kubína až po jednu z najdrahších nákupných ulíc vo Viedni. Čo z toho rozhoduje najviac: dáta, nájom, ľudia alebo jednoducho dobrý pocit z miesta?
Pavel Kitko z Global Payments zase otvorí dáta a AI. Teda aj otázku, čo o zákazníkoch môžeš vedieť z dát a ako tieto informácie premeniť na niečo užitočné namiesto ďalšieho dashboardu, ktorý nikto neotvorí.
A Pavlína Louženská, ktorá sa venuje trendom a budúcnosti, sa pozrie ešte ďalej: na to, ako môže vyzerať retail o desať rokov.
Urban Retail Talks pritom nechce mať publikum, ktoré tri hodiny sedí a počúva. Záver odborného programu bude patriť fishbowl diskusii. Funguje jednoducho: diskusia nemá uzavretý panel a do voľnej stoličky medzi spíkrami môže prísť človek z publika, zapojiť sa a následne miesto uvoľniť ďalšiemu.
Potom bude nasledovať afterdrink networking, kde môžeš pokračovať v debate, nadviazať nové kontakty alebo sa na konkrétny problém opýtať ľudí, ktorí retail už reálne robia.
Riešiť sa bude otázka, ktorú pozná každý, kto niekedy rozbiehal vlastný podnik: Čo naozaj rozhoduje o úspechu prevádzky a do ktorých 20 % vecí sa oplatí investovať, aby priniesli 80 % výsledku?
Na Urban Retail Talks organizátori pozvali 150 ľudí, ktorí slovenský retail reálne tvoria. Ďalších 50 miest je otvorených verejnosti.
Ak teda premýšľaš nad vlastnou kaviarňou, obchodom či gastro konceptom, chceš dostať svoju online značku do fyzického priestoru alebo zvažuješ, či existujúcu prevádzku presunúť či rozšíriť, môžeš byť medzi nimi. Rovnako aj vtedy, ak ťa jednoducho zaujíma, prečo niektoré miesta v Bratislave fungujú a iné nie.
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