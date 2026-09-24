V Bratislave zažiješ netradičnú fashion show. Budúca štvrť Southbank sa na jeden deň zmení na runway

Značka freier tu v rámci slávnostného otvorenia 13. ročníka Mercedes-Benz Fashion Live! predstaví svoju novú kolekciu.
Na pravom brehu Dunaja vznikne fashion show, akú v Bratislave bežne nezažiješ. Územie pripravovaného projektu Southbank od Penta Real Estate sa 30. septembra zmení na módnu scénu pre značku freier. Cez deň sa tu bude fotiť editoriál, večer príde runway, svetlá a nová kolekcia. Industriálne prostredie pod Mostom Apollo tak spojí módu, architektúru a budúcu podobu mesta.
Ak si bol v poslednom období behať, bicyklovať alebo len posedieť pri Dunaji, Southbank možno už poznáš. Lokalita v okolí Mosta Apollo však 30. septembra ukáže úplne inú tvár. Namiesto bežcov a cyklistov priestor na jeden večer obsadia modely, hudba a nová kolekcia dizajnérky Terézie Feňovčíkovej.
Najprv photoshoot, potom fashion show
Program sa nezačne až večer. Počas dňa vznikne na výraznej inštalácii Southbank módny editoriál venovaný mužskej kolekcii značky freier, ktorá sa neskôr predstaví aj na runway.
Tá istá móda aj lokalita tak dostanú dve rozdielne vizuálne podoby. Denný photoshoot bude pracovať s detailom, materiálmi a kontrastom oblečenia so surovým okolím. Večer sa pridajú pohyb, svetlá, hudba a energia publika.
Southbank pritom nebude iba náhodne vybraným pozadím. Most Apollo, industriálne prvky aj príroda pri Dunaji sa stanú súčasťou výsledného vizuálu. Práve prehliadka mimo klasickej haly môže ukázať kolekciu v kontexte, ktorý by sa v interiéri vytváral len ťažko.
Móda a architektúra majú spoločné viac, než sa zdá
Na prvý pohľad môže ísť o dva úplne odlišné svety. Móda aj architektúra však pracujú s proporciou, materiálom, konštrukciou a tým, ako sa človek pohybuje v priestore.
Southbank sa dnes nachádza medzi súčasnosťou a budúcnosťou. Zatiaľ má surový, otvorený charakter, no postupne sa má premeniť na polyfunkčnú mestskú štvrť. Práve tento moment premeny vytvára pre módny editoriál a prehliadku vizuálne silný kontext.
Spolupráca Penta Real Estate, Southbanku a Mercedes-Benz Fashion Live! sa začala už septembrovým meet & greet. Novinári, influenceri, dizajnéri a ľudia zo slovenskej módnej scény sa stretli priamo v lokalite, kde organizátori predstavili program nového ročníka MBFL!. Fashion show a editoriál budú jeho ďalšou, tentoraz výrazne vizuálnejšou kapitolou.
Southbank už dnes nie je prázdnym územím
Penta Real Estate sprístupňuje lokalitu verejnosti ešte pred začiatkom výstavby. Jej aktivačnú fázu rozvíja už druhú sezónu a postupne sem prináša gastronómiu, športové aktivity, kultúru aj komunitné eventy.
Jedným z hlavných bodov lokality sa stal Bufet 24, kam prichádzajú bežci, cyklisti, rodiny aj ľudia, ktorí si chcú dať kávu pri Dunaji. Southbank sa stal tiež domovom pravidelných behov Piatkovica. Módna prehliadka teraz k športu, gastronómii a komunitným aktivitám pridá úplne nový typ programu.
Zmyslom je ukázať, že miesto nemusí čakať na prvé budovy, aby začalo fungovať. Vlastný charakter si môže vytvárať už dnes, prostredníctvom ľudí, podujatí a zážitkov, ktoré sa s ním postupne spájajú.
Čo má na Southbanku vzniknúť?
Budúci Southbank prinesie na pravý breh Dunaja bývanie, pracovné priestory, zeleň, služby aj nové verejné priestory. Urbanistický koncept pripravili medzinárodné ateliéry Snøhetta a Studio Egret West spolu s bratislavským štúdiom gro architekti.
Základom projektu je prepojenie architektúry s prírodným charakterom lokality. Množstvo zelene na budovách aj vo verejných priestoroch umožní Southbanku prirodzene nadviazať na okolitú krajinu a blízkosť Dunaja. Dôležitou súčasťou projektu bude aj retail, od každodenných služieb a gastronómie až po priestory pre lokálne značky, dizajnérov a nové kreatívne koncepty.
Práve preto dáva prepojenie Southbanku s MBFL! zmysel aj z dlhodobejšieho pohľadu. Móda do lokality neprichádza ako jednorazová dekorácia. Naznačuje typ mestského života, ktorý by tu mohol nájsť svoje miesto aj v budúcnosti.
Kým však vyrastie nová štvrť, príde runway. A Southbank na jeden deň ukáže, ako môže vyzerať Bratislava, keď sa móda prestane držať tradičných priestorov.