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Max je Supernova: Štyri obchodné centrá vstupujú do novej etapy pod značkou Supernova Max
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Tento článok je PR správa spoločnosti Supernova Group.
dnes 24. septembra 2026 o 13:13
Čas čítania 1:59
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Max je Supernova: Štyri obchodné centrá vstupujú do novej etapy pod značkou Supernova Max

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Obchodné centrá Max menia svoj názov na Supernova Max Trnava, Supernova Max Poprad, Supernova Max Nitra a Supernova Max Trenčín.

Supernova Group
Zdroj: Supernova Group

Zmena prirodzene nadväzuje na ich dlhodobý regionálny rozvoj a prepája známe lokálne centrá so silným zázemím medzinárodnej Supernova Group. Nové meno završuje širšiu premenu centier – od renovovaných priestorov a príchodu nových značiek až po program pre návštevníkov. Novú značku centrá oslávia spolu s návštevníkmi 17. a 18. októbra počas bohatých víkendových podujatí MAX JE SUPERNOVA.

Zmena názvu nie je štartom od nuly. V uplynulom období centrá postupne prešli významnými renováciami, zmodernizovali spoločné priestory a rozšírili ponuku prevádzok. Do vybraných centier pribudli známe značky ako Woolworth, Action, Sinsay, či Form Factory a ďalšie prevádzky predstavili nové alebo vynovené koncepty. Supernova Max tak nadväzuje na zmenu, ktorú už návštevníci môžu vidieť a zažiť priamo v jednotlivých mestách.

Supernova Group
Zdroj: Supernova Group

Od roku 2022 prešli všetky štyri centrá rozsiahlou modernizáciou, ktorá spolu zasiahla viac ako 57 000 m² plochy. Obnovili sa najmä spoločné priestory, food courty, toalety, vstupy a osvetlenie, pričom viaceré centrá získali aj nové detské zóny, zeleň či úspornejšie LED riešenia. V Poprade a Trenčíne sa modernizovalo viac ako 16 000 m², v Nitre viac ako 15 000 m² a v Trnave približne 10 000 m², pričom práve v Trnave pribudlo aj viac ako 1 000 m² novej zelene v interiéri a exteriéri. Súčasťou premeny bolo aj rozšírenie a modernizácia viacerých existujúcich prevádzok.

 

„Spôsob, akým ľudia využívajú nákupné centrá, sa mení. Už do nich neprichádzajú iba za nákupmi, ale aj za službami, gastronómiou, oddychom a spoločnými zážitkami. Návštevník preto spozná zmenu centra nielen podľa nového loga, ale aj podľa nových prevádzok, služieb a kvalitnejšieho prostredia. Chceme, aby centrá Supernova Max  zostali prirodzenou súčasťou života v Trnave, Trenčíne, Nitre a Poprade a miestami, ktoré sa vyvíjajú spolu so svojimi návštevníkmi,“ uviedol Markus Pinggera, Managing Director of Supernova Group.

Supernova Group
Zdroj: Supernova Group

Oslava novej značky Supernova

Novú značku spolu s návštevníkmi oslávime naplno počas víkendu 17. a 18. októbra 2026. Podujatia MAX JE SUPERNOVA sa uskutočnia vo všetkých štyroch centrách, počas oboch dní vždy od 14:00 do 19:00. Supernova Max Trenčín ponúkne dobrodružstvo Piráti z Karibiku a vystúpenie Spievankova, Poprad Jungle Party s bubeníckou šou Batida a interaktívne predstavenie Alica v krajine zázrakov. V Trnave sa návštevníci môžu tešiť na Festival maskotov, v Nitre na koncert BUBLIFU(N)K a Školu mágie.

Program doplnia miestne hudobné, tanečné a folklórne súbory, predstavenie nového maskota COSMO, kvízy, koleso šťastia, súťaže a darčeky.   

Pre deti budú pripravené tvorivé dielne, maľovanie na tvár či fotokútik a do víkendových aktivít sa zapoja aj jednotlivé predajne. Presný časový program jednotlivých miest zverejnia centrá na svojich webových stránkach a sociálnych sieťach. Všetky informácie o nových prevádzkach, zľavách a podrobný program osláv nájdete na novej oficiálnej webovej stránke centra: https://www.supernova-centra.sk/

Supernova Group
Zdroj: Supernova Group

Značka sa mení, známe miesta zostávajú

Pre návštevníkov sa nemení miesto ani obľúbené predajne a služby. Nové názvy zároveň jasne zachovávajú väzbu na jednotlivé mestá – Supernova Max Trnava, Supernova Max Trenčín, Supernova Max Poprad a Supernova Max Nitra majú zostať centrami so svojím vlastným lokálnym charakterom. Postupne budú prinášať ďalšie podujatia, rodinné aktivity a spolupráce s miestnymi organizáciami, ktoré dajú ľuďom ešte viac dôvodov prísť nielen za nákupmi.

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Náhľadový obrázok: Supernova Group
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