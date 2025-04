Čokoládový ošiaľ z Dubaja vyprázdnil svetové sklady pistácií. Zásoby sa rýchlo míňajú

Cena pistácií sa medziročne zvýšila o tretinu.

Celosvetový trend známy ako dubajská čokoláda je príčinou krízy v zásobovaní pistáciami. Cena pistácií sa medziročne zvýšila o tretinu. Podľa informácií denníka Financial Times sa ceny jadier pistácií zvýšili zo 7,56 dolára (približne 168 korún) za libru (0,45 kilogramu) na približne 10,3 dolára (227 korún). „Svet pistácií je v súčasnosti v podstate vyčerpaný,“ uviedol Giles Hacking zo spoločnosti CG Hacking, ktorá obchoduje s orechmi.

Celosvetové zásoby pistácií neboli sľubné už po minuloročnej úrode v Amerike, ktorá je jedným z najväčších svetových producentov. Hacking dodal, že v dôsledku vysokej kvality úrody zostalo menej lacných vylúpaných jadier. Tie sa bežne predávajú ako prísada do čokolády a rôznych potravín.

Silný dopyt

Irán je druhým najväčším producentom pistácií. Z údajov iránskeho colného úradu vyplýva, že za šesť mesiacov do marca 2025 sa do Spojených arabských emirátov vyviezlo o 40 % viac pistácií ako za celý predchádzajúci rok. Ide o úplný opak roku 2023, keď ponuka pistácií prevyšovala dopyt. To viedlo k poklesu cien, uviedol Behrooz Agah, člen predstavenstva Iránskeho združenia pre pistácie.

Prebytok podľa Agaha spôsobil, že sa objavilo množstvo vedľajších produktov, ako napríklad pistáciové maslo, olej a pasta, ktoré sa môžu použiť v širokej škále potravín na báze pistácií. „Bolo to približne v tom istom čase, keď sa na trhu objavila dubajská čokoláda,“ vysvetlil Agah.

Nadšenie pre dubajskú čokoládu stále neutíchlo. V Spojenom kráľovstve obchody obmedzujú počet kusov na jedného zákazníka. Výrobcovia prišli aj s pistáciovými vajíčkami na oslavu Veľkej noci.

