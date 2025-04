Nintendo v stredu odvysielalo prezentáciu, kde sa venovalo ich novej vreckovej konzole Switch 2.

Japonský herný gigant v Direct prezentácii potvrdil dátum, kedy vyjde ich najnovšia herná konzola, ktorá prichádza osem rokov po predstavení svojho predchodcu – prvého Nintendo Switch. Predobjednávky sa spustia už 9. apríla a oficiálne príde na trh 5. júna 2025.

Cena samotnej konzoly je stanovená na 469 eur, pričom balík s hrou Mario Kart World sa bude predávať za cenu 509 eur. Cena za jednu hru sa však môže vyšplhať aj na 90 eur, čo mnohých fanúšikov nepríjemne zaskočilo. Niektoré hry na novú konzolu od Nintenda sú drahšie aj ako na PlayStation či Xbox.

Nintendo Switch 2 prichádza s viacerými výraznými vylepšeniami a zmenami, na ktoré sa fanúšikovia hier môžu tešiť. Najnovšia konzola by mala disponovať výkonnejším hardvérom, lepším displejom či väčšou pamäťou (až 256 GB).

Výrazným plusom by mala byť aj dlhšia výdrž batérie, ktorá hráčom umožní dlhšie hranie na cestách. Niektoré hry sa dokonca dočkajú aj grafického vylepšenia a budú sa rovnako volať s podnadpisom Nintendo Switch 2 Edition.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Nintendo of America (@nintendoamerica)

Pri uvedení na trh budú dostupné aj viaceré silné tituly, ktoré budú už dostupné pri vydaní konzoly. Na konzole si môžeš zahrať The Legend of Zelda: Echoes of Time, Mario Kart, Kirby Air Riders či Metroid Prime 4. Okrem nich si zahráš aj EA Sports FC, Split Fiction, Deltarune či Hades 2. Fanúšikov poteší aj to, že si budú môcť zahrať aj staršie hry, pretože konzola je spätne kompatibilná.