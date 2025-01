Takto vyzerá nové Nintendo Switch 2. Čo vývojári prezradili o novej konzole?

V krátkom videu predstavili očakávanú konzolu, ktorá prichádza 8 rokov po predstavení prvého Nintendo Switch.

V roku 2017 vyšlo prvé Nintendo Switch. Konzolu si mnohí gameri zamilovali a netrpezlivo čakali na Nintendo novej generácie. Vývojári dnes vo videu detailne ukázali jeho dizajn. Legendárna konzola sa vracia vo väčšom vydaní.



Tvorcovia Nintenda zostávajú až na pár detailov verní pôvodnému dizajnu. Joy-Con sa pripája ku konzole manuálne a nájdeš na ňom aj nové tlačidlo, ktoré predtým nebolo súčasťou.

Dobrou správou je, že si na vylepšenej konzole zahráš aj staršie hry. Herní nadšenci sa viac informácií dozvedia ešte túto jar. Konkrétne 2. apríla zverejnia o novinke viac info. Dátum začiatku predaja zatiaľ nepoznáme, no podľa videa by to malo byť ešte v tomto roku.

Tí, ktorí nevydržia čakať na to, kým konzola príde do predaja, môžu navštíviť jeden z Nintendo Switch eventov. Novinku si na nich môžu vyskúšať. V Európe môžeš v priebehu apríla za touto akciou vycestovať do Londýna, Paríža, Madridu, Amsterdamu, Milána či Berlína.