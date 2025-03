Nezávislý život bez dioptrických pomôcok. Toto musíš vedieť o laserovej operácii očí

Chceš sa zbaviť dioptrií?

Už máš lístok na letné festivaly a akcie? Ak nosíš okuliare alebo kontaktné šošovky, môže to priniesť komplikácie, keď si chceš naplno užiť zábavu. Poznáš to – predieraš sa davom k pódiu a zrazu máš okuliare obliate pivom. Potrebuješ ich vyčistiť, no po ruke máš len svoje tričko alebo festivalovú pásku. Klinika NeoVízia pre teba má riešenie, ktoré ti zabezpečí maximálny pôžitok nielen na festivaloch, ale aj v bežných dňoch.

Párty On, Okuliare Off!

Predstav si, že si na festivale a nemusíš sa trápiť s vyberaním šošoviek v stane a môžeš stáť vzadu, pretože ti zrak dovolí vidieť na pódium aj z diaľky. Táto predstava sa môže stať realitou, keďže stíhaš do leta podstúpiť laserovú operáciu očí a užiť si akcie naplno. Tvojim najlepším kamošom je predoperačné vyšetrenie, ktoré určí zdravotný stav tvojho zraku a či je pre teba laserová operácia vhodným zákrokom.

„Na renomovaných, kvalitných očných klinikách vám spravia veľmi dôsledné predoperačné vyšetrenie, na základe ktorého vieme určiť, či ste vhodným kandidátom na akúkoľvek operáciu očí. Akonáhle sú parametre vyhovujúce, vyberieme vám najlepší operačný postup, ktorý vám nielen odstráni dioptrie, ale aj naplní vaše predstavy pooperačného videnia,“ opisuje postup predoperačného vyšetrenia očný lekár a primár očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči.

Zdroj: NeoVízia

Vyber si kvalitnú kliniku

Keď už si sa rozhodol pre lepší zrak s laserovou operáciou, čaká ťa dôležitý krok - výber očnej kliniky. Na Slovensku je mnoho očných kliník od súkromných po štátne, ale nie každá ti zaručí precíznosť, kvalitu a individuálny prístup. Renomovaná očná klinika NeoVízia patrí medzi lídrov v očnej chirurgii a ako prvá na Slovensku priniesla femtosekundový laser.

Ponúka viacero typov operácií a garantuje odborné odporúčanie na mieru. Dôkazom kvality je aj fakt, že mnohí zamestnanci NeoVízie sami podstúpili laserovú operáciu očí.

„Počas operácie zodpovedne dodržiavame všetky pravidlá a zásady, aby nedošlo k poškodeniu zraku. Je osobnou vecou každého človeka, či sa rozhodne operáciu očí podstúpiť. Mnohí moji kolegovia absolvovali operáciu očí, sú nadšení z výsledku a užívajú si život bez okuliarov podobne, ako to je aj v mojom prípade,“ opisuje MUDr. Piovarči, ktorý už vykonal viac ako 10 000 laserových operačných zákrokov.

Zdroj: NeoVízia

Rozlož si platbu na splátky

Očné kliniky s mnohými zľavami ti nasľubujú lacné zákroky s tým, že ponúknu len jeden typ operácie so zastaranými technológiami. To, čo sa zdá ako výhodná ponuka, môže byť v skutočnosti ako nákup obnoseného oblečenia zo second-handu. No zdravie nie je kus oblečenia – preto si vyber kvalitu namiesto zľavy.

Ak máš obavy z financií, NeoVízia ponúka možnosť splátkového kalendára bez navýšenia. Po dobu 12 mesiacov si podľa vlastnej potreby rozdeľ platbu, vďaka čomu si dopraješ najvyššiu kvalitu bez finančného stresu. Operáciu môžeš odporučiť aj svojmu staršiemu súrodencovi alebo strýkovi, ale ber na vedomie, že laserová operácia sa dá absolvovať len v konkrétnom vekovom rozhraní.

„Laserové zákroky na odstránenie dioptrickej chyby sú vhodné pre ľudí približne od 18. do 45. roku života, ktorí majú dostatočne hrubú a topograficky pravidelnú rohovku, bez tzv. rizikových faktorov,“ vysvetľuje podmienky MUDr. Piovarči.

Tak čo, chceš ísť na ďalšiu akciu so 100 % zrakom? Objednaj sa na predoperačné vyšetrenie do NeoVízie, kde ti detailne a precízne skontrolujú zrak. Očné kliniky NeoVízie nájdeš v Bratislave a Poprade a ambulancie v Trnave a Ružomberku. Vidíme sa na festivale – tentokrát bez okuliarov.