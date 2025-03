Magazín Billboard zostavil rebríček najlepších mladých hudobníkov 21. storočia.

Hudobný magazín Billboard zverejnil rebríček najväčších umelcov, ktorí sa narodili v 21. storočí. Je medzi nimi Billie Eilish, ktorá sa narodila 18. decembra 2001, ale aj 22-ročná Olivia Rodrigo.

Magazín sa rozhodol zostaviť rebríček piatich umelcov, ktorí napriek relatívne krátkemu času na presadenie dokázali zažiariť v rebríčkoch Billboard 200 a Billboard Hot 100 so skutočne pôsobivými úspechmi.

5. Bailey Zimmerman

Bailey Zimmerman sa narodil v januári 2001. Napriek nízkemu veku si v rokoch 2022-23 pripísal dva albumy v top 10 rebríčka Billboard 200: Leave the Light On a Religiously. The Album. V Hot 100 sa dostal do prvej desiatky so skladbou Rock and a Hard Place v apríli 2023. Mladému Američanovi sa okrem toho podarilo ovládnuť Country Airplay chart a jeho single sú populárne aj na TikToku.

Zdroj: Intagram/Bailey Zimmerman

4. Benson Boone

22-ročný Benson Boone sa do povedomia dostal v rokoch 2021 a 2022 svojimi singlami Ghost Town a In the Stars, ktoré sa v Hot 100 umiestnili na 82. a 100. mieste. Vo februári 2024 sa v rebríčku so svojou zatiaľ najpopulárnejšou skladbou Beautiful Things umiestnil na 15. mieste. V marci sa vyšplhala až na 2. priečku a – až na jednu výnimku počas sviatkov – sa stále drží v top 40. Jeho album Fireworks & Rollerblades, na ktorom sa nachádzajú všetky štyri skladby, sa vyšplhal na 6. miesto v Billboard 200.

Zdroj: Instagram/Benson Boone

3. The Kid LAROI

21-ročnému The Kid LAROI sa podarilo len niečo vyše mesiaca po svojom prvom vstupe do rebríčkov Billboard so svojím albumom Fck Love dosiahnuť prvé miesto v Billboard 200. V roku 2021 si austrálsky umelec pripísal svoje prvé dve skladby v top 10 Hot 100. Ide o single Without You a Stay s Justinom Bieberom, ktorá bola v top 5 až 34 týždňov.

Zdroj: The Kid LAROI Twitter

2. Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo má na svojom konte dva albumy, ktoré dominovali v rebríčku Billboard 200. Bývalá Disney hviezda sa so svojimi singlami drivers license, good 4 u a vampire dostala do rebríčka Hot 100. Všetky piesne z oboch albumov Sour a Guts sa dostali do prvej štyridsiatky Hot 100, čím sa stala prvou umelkyňou, ktorej sa to podarilo.

Zdroj: Olivia Rodrigo/oficiální Instagram

1. Billie Eilish

Billie Eilish dominovala v rebríčku Billboard 200 tri týždne so svojím albumom When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Jej ďalšia platňa Happier Than Ever kraľovala rebríčku tri týždne. V roku 2024 sa Hit Me Hard and Soft dostali na 2. miesto. Medzi jej siedmimi desiatkami najlepších Hot 100 v roku 2019 vládla týždeň skladba „Bad Guy“. Singel „Birds of a Feather“ sa dostal na 2. miesto. Odvtedy sa každý týždeň umiestnil v top 40.

Zdroj: Charley Gallay/Getty Images for Spotify