Tréner Realu Madrid, Carlo Ancelotti, ho obvinil z nedostatku rešpektu.

Prezident La Ligy, Javier Tebas, ostro kritizoval Real Madrid v rozhovore pre podcast Desayunos Deportivos. Ako informuje Be In Sports, členov obľúbeného tímu označil za „ufňukancov“. Tebas sa v podcaste jasne ohradil voči kritike Realu Madrid na adresu rozhodcov.

„To, čo sa deje, je urážkou pre ostatné tímy. Keď niekto porazí Real Madrid, nie je to preto, že by bol lepší, ale preto, že rozhodca zámerne píska proti nemu. Ich tvrdenia, že La Liga je zmanipulovaná, sú veľmi silné slová. Spôsobuje to veľké škody,“ povedal Tebas.

🗣️ La Liga president Javier Tebas:



"Real Madrid is a crybaby club. They can't stop crying. Every weekend, they cry again."

„Začínam sa hanbiť za to, že som sa cítil ako fanúšik Realu,“ dodal. „V La Lige sme zorganizovali stretnutie, aby sme urobili zmeny v rozhodcovstve, a Real Madrid nestál pri ostatných kluboch.“ Konkrétne povedal, že „nazývam ich ufňukancami“, pretože Florentino Pérez, prezident Realu Madrid, bol členom predstavenstva do roku 2023 a nič nepovedal.

Na margo jeho vyjadrení sa do situácie zapojil aj Carlo Ancelotti, bývalý taliansky profesionálny futbalista a aktuálny tréner Realu Madrid. Uviedol, že prezident La Ligy „sa príliš často vyjadruje k Realu Madrid“ a dodal, že Tebas preukázal „nedostatok úcty“, keď obvinil klub z „plaču“ kvôli rozhodcom.

Tréner Realu Madrid vyjadril názor, že by sa Tebas mal zamerať na zlepšenie ligy ako celku, namiesto toho, aby sa zaoberal sporom s jedným klubom.