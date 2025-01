V Spojených štátoch platí prísny zákon.

OnlyFans modelka Lily Phillips plánovala pokoriť rekord a chcela mať počas jedného dňa sex s tisíc mužmi. Akt chcela uskutočniť v USA, v podcaste Plug Talk sa však zdôverila, že by jej za to hrozila deportácia.

V USA je prostitúcia zakázaná a nelegálna. Lily si však od mužov za sex nenecháva platiť, a tak nevedela, že sa zákon vzťahuje aj na ňu. Na hraniciach sa jej americkí príslušníci polície pýtali, či je prostitútka. „Áno, mám sex s tými všetkými mužmi, ale neplatia mi ani cent, takže to technicky nie je prostitúcia,“ odvetila im.

V podcaste tiež povedala, že ju pred zákonom varovalo už viacero ľudí. „Mala som to urobiť tu, ale dostala som celkom veľa rád. Ľudia mi hovorili, že ma deportujú, ak to urobím tu,“ hovorí v podcaste deň po tom, čo do Spojených štátov pricestovala. Lily je totiž pôvodne z Veľkej Británie.

Skôr, ako sa jej podarilo rekord uskutočniť, ju predbehla jej kolegyňa Bonnie Blue. Na začiatku tohto mesiaca mala za 12 hodín sex s 1057 mužmi.