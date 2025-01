Päť mesiacov po premiére Mikiho tvorcovia uzatvárajú jeho príbeh pokračovaním s názvom Černák. Mal by si ísť do kina, ak ti napríklad jednotka nesadla a je v dvojke viac akcie?

Režisér Jakub Kroner už na jeseň minulého roku s filmom Miki dokázal, že je technicky veľmi zdatný. Tvorcovia zaujali aj príbehom, pri ktorom sa do veľkej miery držali skutočných udalostí. Od pokračovania diváci preto asi čakajú, že bude ešte lepšie. Splnil film Černák očakávania? Rýchla odpoveď by bola áno, no je to komplikovanejšie, obzvlášť s ohľadom na záver filmu, ktorý asi nesadne viacerým divákom.

Dej sa začína krátko po udalostiach z konca jednotky. Miki je v tomto čase ctený a rešpektovaný mafiánsky boss, ktorý však stále v niektorých veciach zaostáva. Tvorcovia tak napríklad ukazujú, ako riešil situáciu s problémovými Albáncami, ktorí na Slovensku v 90. rokoch pôsobili.

Zdroj: Cinemart SK

Snímka dejovo chronologicky postupuje cez väčšinu dôležitých udalostí a období Černákovho „profesionálneho“ života. Jeho súkromný život obsiahli v niekoľkých minútach záberov na poľovačky, milenky, zábavu v baroch a niekoľko rozhovorov s jeho ženou.

Filmu by sa hodilo rozvinutie vedľajších postáv a ich vzťahov

Scenárista Miro Šifra a režisér Jakub Kroner tak pokračujú v trende z jednotky, keď divákom nie úplne dostatočne predstavia charakterové črty vedľajších postáv, ich motivácie a vzťahy. Práve vzťahy medzi mafiánskymi bossmi a aj jednotlivými členmi Černákovcov boli v oboch filmoch zábavné a zaujímavé. Je teda škoda, že tvorcovia nevložili do filmu viac takýchto scén. Zakaždým totiž film tieto jeho postavy obohacovali.

Častokrát sú tieto scény aj humorným spestrením, ktoré sa, aj napriek ťažkopádnym témam, k filmu hodia a zaručene pobavia. Zaujmú aj akčné scény, ktorých je snáď o trochu menej ako v jednotke. Môže to však byť aj tým, že viacero slávnych vrážd tvorcovia ukázali v rýchlom slede v rámci jednej štýlovej sekvencie a neboli rozmiestnené do viacerých častí v stopáži.

Tvorcovia sa v pokračovaní nemuseli zaoberať zobrazením Černákovho vzostupu. V tomto filme je už bossom slovenského podsvetia, koná rýchlo, neúprosne a rozbieha jeden kšeft za druhým. Snímka má vďaka tomu skvelé tempo a je zaručené, že sa pri nej nebudeš ani na sekundu nudiť.