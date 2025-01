Bizarná krádež na východe Slovenska: Muž okradol dôchodkyňu o 300 kilogramov zemiakov

Hodnotu vyčíslili až na 350 eur.

Počas minulého týždňa sa v obci Torysa (okres Sabinov) stala nezvyčajná krádež. Zlodej si z pivnice 63-ročnej dôchodkyne odniesol až 300 kilogramov zemiakov. Táto krádež prekvapila obyvateľov obce, ktorí nerozumejú, čo viedlo zlodeja ku krádeži takého veľkého množstva zemiakov.

Podľa polície sa páchateľ vkradol do pivnice vďaka vypáčenej zámke na dverách. Keďže išlo o pomerne veľké množstvo zemiakov, jeho čin sa klasifikuje ako krádež vlámaním. Polícia vyčíslila hodnotu ukradnutých zemiakov až na 350 eur.

Ilustračná foto. Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

Novela Trestného zákona z roku 2024 však výrazne zvýšila hranicu škody, pri ktorej už krádež spadá pod trestné stíhanie. Podľa aktuálnej platnej legislatívy sa trestné stíhanie uplatňuje až pri škode nad 700 eur. To znamená, že táto krádež bude zrejme riešená len ako priestupok. Je veľmi pravdepodobné, že aj v prípade, ak by bol skutok klasifikovaný ako krádež vlámaním, ktorý sa charakterizuje ako trestný čin, no ak spôsobená škoda nepresahuje 700 eur, tak sa to v praxi rieši ako priestupok.

Môžeme sa len domnievať, čo motivovalo muža k tejto nezvyčajnej krádeži a čo mal vlastne v pláne spraviť s takým veľkým množstvom zemiakov.