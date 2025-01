Kritizoval jej pôsobenie na ministerstve a vyhlásil, že neverí ani slovu z jej parlamentného prejavu, ktorý podľa neho napísal jej poradca Lukáš Machala.

V najnovšom dieli podcastu Lužifčák bol hosťom bývalý moderátor a súčasný cestovateľ Pavel Bruchala. Vyjadril sa aj na adresu Martiny Šimkovičovej, s ktorou bol niekoľko rokov kolegom v televízii Markíza. V obľúbenej podcastovej relácii prezradil, že je presvedčený, že Šimkovičová v skutočnosti nie je tou, ktorá riadi ministerstvo.



„Nemám problém jej to povedať face to face, ja sa nikoho nebojím a určite nie teba (Martina)," začal Bruchala svoj príhovor adresovaný jeho bývalej moderátorskej partnerke. Prezradil, že si vypočul jej prejav počas toho, ako čelila v parlamente odvolávaniu, a jej vystúpenie okomentoval slovami: „Ani jedno slovo nebolo jej. Neverím ti ani jedno slovo, ktoré si tam povedala. Celé ti to napísal Lukáš Machala. Ty takúto rétoriku nemáš, nikdy si ju nemala," dodal Bruchala.

Zdroj: Pavel Bruchala (Instagram)



Upresnil tiež, že týmito slovami nechce znižovať jej hodnotu, ani ju nechce urážať. Jeho zámerom bolo len upozorniť na to, že podľa jeho názoru nemá súčasná ministerka nič spoločné s oblasťou kultúry, ktorú by mala viesť.



Bruchala v minulosti volal Martinu Šimkovičovú na kávu a chcel si s ňou vyjasniť ich odlišné vnímanie sveta. No v súčasnosti sa vraj na veci pozerá inak. „Neviem, či dáme tú kávu, lebo už to tak necítim, pretože to, čo si dokázala za rok urobiť s kultúrou na Slovensku, naozaj neurobil nikto."

„Viem, že za tým je jeden nešťastný človek, Lukáš Machala," odvolával sa na súčasného úradníka pod ministerkou kultúry, ktorý je podľa jeho slov pri moci a z úradníckej pozície ovplyvňuje chod rezortu. Pavel Bruchala uzavrel komentár k súčasnej ministerke slovami, že: „Aj ona raz skončí."