Disney zvažuje film o zlej Matke Gothel z rozprávky Na vlásku. Fanúšikovia hádajú, kto by ju mohol hrať

Nie je jasné, či pôjde o prequel príbehu Na vlásku, ani či bude film animovaný alebo hraný.

Rozprávku o dlhovlasej uväznenej princeznej Rapunzel poznáme všetci. Disney Studio však špekuluje o samostatnej snímke o jej nebiologickej matke, ktorá ju uniesla kvôli čaru jej vlasov – takzvanej Matke Gothel.

Túto informáciu zdieľal analytik Daniel Richtman a Disney Studio potvrdilo, že nad niečím takým uvažuje. Zatiaľ nie je jasné, či by potenciálny film bol prequelom alebo prerobením príbehu Na vlásku. Nie je známe ani to, či by bol animovaný alebo hraný. Fanúšikovia sa však špekulácií chytili a v úlohe matky by si vedeli predstaviť napríklad takú Kathryn Hahn.

Jedna z možností je, že by sa režisér inšpiroval filmom Vládkyňa zla s Angelinou Jolie, ktorý reinterpretoval Šípkovú Ruženku so zlou vílou ako hlavnou hrdinkou, alebo by išlo o príbeh v štýle Cruella, ktorý sa zameriava na zrod a pôvod zloducha, špekuluje portál WDWNT.

Len nedávno totiž vyšla správa o tom, že rozprávka o Rapunzel bude mať svoju hranú verziu. To, či údajná rozprávka o zlej Matke bude súčasťou novej hranej podoby, je zatiaľ neznáme.