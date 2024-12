Arnold Schwarzenegger rozpútal pri natáčaní filmu ošiaľ. Tento Santa je vo forme

Na natáčaní nového filmu The Man with the Bag zaujal šedivou bradou, ktorá mu dodala podobu Santa Clausa.

Obľúbený herec a športovec Arnold Schwarzenegger bol nedávno prichytený na natáčaní sviatočného filmu The Man with the Bag, kde v uliciach rozpútal poriadny ošiaľ. Premával sa so šedivou bradou, ktorá mu dodala nápadnú podobu so Santom Clausom.

Presné detaily o filme zatiaľ nie sú známe, no podľa dostupných informácií má sledovať príbeh zlodeja Vancea, ktorý so svojou dcérou a tímom nezbedníkov pomáha Santovi získať späť jeho ukradnuté čarovné vrece. Ako informuje magazín People, aby zachránili Vianoce, musia vykonať odvážnu lúpež.

Arnold Schwarzenegger má za sebou viac ako 50 rokov úspešnej kariéry vo filmovom priemysle, počas ktorej sa stal svetovo uznávanou ikonou. Najväčšiu slávu mu priniesla úloha v legendárnej sérii Terminátor.

Schwarzenegger už má skúsenosti s vianočnými filmami, v roku 1996 zažiaril v obľúbenej rodinnej komédii Jingle All the Way.